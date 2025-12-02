Sevgili Balık, bugün aşk hayatında duygularının sakin ve derin bir nehir gibi aktığını hissediyorsun. Romantik bir dizi karakteri gibi konuşmak yerine, daha gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir dil tercih ediyorsun. Bu, senin doğanda var. Partnerinle karşılıklı olarak beklentileri konuşmak, ilişkini daha da sağlamlaştırabilir. İlişkilerdeki en önemli şeylerden biri olan iletişim, senin için bugün özellikle önemli.

Merkür'ün etkisi altında olduğun bu dönemde, aşka teslim olmaya çoktan hazırsın. Aşkın büyüsüne kapılmak, senin için kaçınılmaz gibi görünüyor. Ancak burada önemli bir noktayı hatırlatmak isteriz: Eğer bekarsan, her sıcaklık ve sevgi kalbini çalabilir. Bu yüzden, duygularına kapılmadan önce biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…