Sevgili Balık, bugün senin için birçok sürprizle dolu olabilir. Venüs ve Plüton'un mükemmel uyumu, sana iş hayatında adeta bir sihirli değnek sunuyor. Bu güçlü sekstil, perde arkasında yürüyen işlerde sana inanılmaz bir avantaj sağlıyor. İşte bu noktada, belki de hiç beklemediğin birinin sana duyduğu güven, adını parlak ışıklarla yazılmış bir masaya taşıyabilir.

Ayrıca, sezgilerin bugün senin için bir pusula gibi çalışıyor. Özellikle projelerinle ilgili konularda, iç sesini dinlemek seni doğru yola yönlendirebilir. Tam da bu noktada çalışma ortamında bir güç boşluğu doğabilir. Bu boşluğu dolduracak kişi kim olabilir dersin? Tabii ki sen! Bu fırsatı değerlendirmek için, içindeki lideri ortaya çıkar ve sahneyi ele geçir.

Ve tabii ki aşk... Venüs ve Plüton'un bu büyülü sekstili, gizli bir hayranı ortaya çıkarabilir. İsminin etrafında dönen, seni takıntılı derecede düşünen biri olduğunu öğrenebilirsin. Aman dikkat bu kişi seni biraz gerebilir. Hislerine karşılık vermeyeceksen, bu yabancının sana yaklaşmasına izin verme. Zira, aşkta gizem iyidir elbette ama bazı sınırlar aşılmamalı, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…