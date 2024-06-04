Arabasının Arkasına Köpekler İçin Kulübe Yapan Site Sakinine Sinirlenen Kadın Tepkilerin Odağında

Bir kadın, 'Sokak köpekleriyle alakalı sorun yaşayanlar' için oluşturulan bir ihbar sitesi ilanının altında bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta bir site sakininin arabasının arkasına kulübe yaptığı görülüyor. Bu fotoğrafı paylaşıp öfkesini dile getiren kadın da tepkilerin odağında!