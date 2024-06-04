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Arabasının Arkasına Köpekler İçin Kulübe Yapan Site Sakinine Sinirlenen Kadın Tepkilerin Odağında

Arabasının Arkasına Köpekler İçin Kulübe Yapan Site Sakinine Sinirlenen Kadın Tepkilerin Odağında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 17:07

Bir kadın, 'Sokak köpekleriyle alakalı sorun yaşayanlar' için oluşturulan bir ihbar sitesi ilanının altında bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta bir site sakininin arabasının arkasına kulübe yaptığı görülüyor. Bu fotoğrafı paylaşıp öfkesini dile getiren kadın da tepkilerin odağında!

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Son dönemlerde sokak köpeklerinin uyutulması en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Birçok kişi, sokak köpeklerinin uyutulması konusunda biribirinden farklı fikirler sunuyor.

Son dönemlerde sokak köpeklerinin uyutulması en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Birçok kişi, sokak köpeklerinin uyutulması konusunda biribirinden farklı fikirler sunuyor.

Derken bir kadın, 'Sokak köpekleriyle alakalı sorun yaşayanlar' için oluşturulan bir ihbar sitesi ilanının altında böyle bir fotoğraf paylaştı👇

Derken bir kadın, 'Sokak köpekleriyle alakalı sorun yaşayanlar' için oluşturulan bir ihbar sitesi ilanının altında böyle bir fotoğraf paylaştı👇

Sitede aracın üstüne yuva kuran kişiyi paylaşan bu kullanıcıya, tepki üstüne tepki yağdı. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Sitede aracın üstüne yuva kuran kişiyi paylaşan bu kullanıcıya, tepki üstüne tepki yağdı. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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garibann

köpeğin yayılarak bakışı çok fena ama...muhtemelen fotoyu çeken kadını da tanıyor :)))))))

Darkest Darko

Hahaha öyle saça böyle tarak derler.

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