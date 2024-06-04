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Tahammül Seviyelerini Anlatarak Herkese Kocaman Birer Kahkaha Attıran Kişiler

Tahammül Seviyelerini Anlatarak Herkese Kocaman Birer Kahkaha Attıran Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 21:01

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Tahammül seviyeniz ne durumda?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise herkese kahkaha attırdı😂

Buyrun...👇

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Tahammül seviyeniz ne durumda?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Tahammül seviyeniz ne durumda?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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Sizin tahammül seviyeniz ne durumda? Yorumlarda buluşalım!

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