Tahammül Seviyelerini Anlatarak Herkese Kocaman Birer Kahkaha Attıran Kişiler
Tahammül Seviyelerini Anlatarak Herkese Kocaman Birer Kahkaha Attıran Kişiler
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Tahammül seviyeniz ne durumda?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise herkese kahkaha attırdı😂
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Tahammül seviyeniz ne durumda?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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