Politika Değişti: Twitter Olarak da Bilinen X, Yetişkin İçerik Paylaşımına Resmi Olarak İzin Verdi

X'e göre örnekler arasında “cinsel organların, kalçaların veya göğüslerin yakın çekimleri de dahil olmak üzere tam veya kısmi çıplaklık” ve “açık veya ima edilen cinsel davranış veya cinsel ilişki ve diğer cinsel eylemler gibi simüle edilmiş eylemler” yer alıyor.