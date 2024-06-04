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Politika Değişti: Twitter Olarak da Bilinen X, Yetişkin İçerik Paylaşımına Resmi Olarak İzin Verdi

Politika Değişti: Twitter Olarak da Bilinen X, Yetişkin İçerik Paylaşımına Resmi Olarak İzin Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 20:19

Eski adıyla Twitter olan X, 'yetişkin içerik' politikasını güncelledi. Artık resmi olarak X, yetişkin içeriklere izin verecek.

Kaynak: https://variety.com/2024/digital/news...
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Eski adıyla Twitter olan X, 'yetişkin içerik' politikasını güncelledi. Artık resmi olarak X, yetişkin içeriklere izin verecek.

Eski adıyla Twitter olan X, 'yetişkin içerik' politikasını güncelledi. Artık resmi olarak X, yetişkin içeriklere izin verecek.

Yeni politikada, “Uygun şekilde işaretlendiği ve belirgin bir şekilde sergilenmediği sürece, kendi rızanızla üretilmiş ve dağıtılmış yetişkinlere yönelik çıplaklık veya cinsel davranışları paylaşabilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

Yeni politikada, “Uygun şekilde işaretlendiği ve belirgin bir şekilde sergilenmediği sürece, kendi rızanızla üretilmiş ve dağıtılmış yetişkinlere yönelik çıplaklık veya cinsel davranışları paylaşabilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

“Kullanıcıların, kendi rızalarıyla üretildiği ve paylaşıldığı sürece cinsel içerikli materyaller oluşturabilmesi, dağıtabilmesi ve tüketebilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

“Kullanıcıların, kendi rızalarıyla üretildiği ve paylaşıldığı sürece cinsel içerikli materyaller oluşturabilmesi, dağıtabilmesi ve tüketebilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

“Cinsel ifade, ister görsel ister yazılı olsun, sanatsal ifadenin meşru bir biçimi olabilir. Yetişkinlerin, cinsellikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere kendi inançlarını, arzularını ve deneyimlerini yansıtan içeriklerle ilgilenme ve yaratma özgürlüğüne inanıyoruz.”

“Cinsel ifade, ister görsel ister yazılı olsun, sanatsal ifadenin meşru bir biçimi olabilir. Yetişkinlerin, cinsellikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere kendi inançlarını, arzularını ve deneyimlerini yansıtan içeriklerle ilgilenme ve yaratma özgürlüğüne inanıyoruz.”

“Bu özgürlüğü, görmek istemeyen çocukların veya yetişkin kullanıcıların yetişkin içeriğine maruz kalmasını kısıtlayarak dengeliyoruz. Ayrıca istismarı, rıza göstermemeyi, nesneleştirmeyi, cinselleştirmeyi veya reşit olmayanlara zarar vermeyi ve müstehcen davranışları teşvik eden içerikleri de yasaklıyoruz. Ayrıca, profil fotoğrafları veya afişler gibi çok görünür yerlerde yetişkin içeriği paylaşımına da izin vermiyoruz.”

“Bu özgürlüğü, görmek istemeyen çocukların veya yetişkin kullanıcıların yetişkin içeriğine maruz kalmasını kısıtlayarak dengeliyoruz. Ayrıca istismarı, rıza göstermemeyi, nesneleştirmeyi, cinselleştirmeyi veya reşit olmayanlara zarar vermeyi ve müstehcen davranışları teşvik eden içerikleri de yasaklıyoruz. Ayrıca, profil fotoğrafları veya afişler gibi çok görünür yerlerde yetişkin içeriği paylaşımına da izin vermiyoruz.”

Şirket şu an için yüzde 13 gibi bir orana sahip, cinsel içerikli gönderiler paylaşan profiller olduğunu dile getiriyor.

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X, “yetişkinlere yönelik içeriği” “pornografik olan veya cinsel uyarılmaya neden olmayı amaçlayan yetişkin çıplaklığını veya cinsel davranışını tasvir eden, rıza ile üretilen ve dağıtılan herhangi bir materyal” olarak tanımlıyor.

X, “yetişkinlere yönelik içeriği” “pornografik olan veya cinsel uyarılmaya neden olmayı amaçlayan yetişkin çıplaklığını veya cinsel davranışını tasvir eden, rıza ile üretilen ve dağıtılan herhangi bir materyal” olarak tanımlıyor.

X'e göre örnekler arasında “cinsel organların, kalçaların veya göğüslerin yakın çekimleri de dahil olmak üzere tam veya kısmi çıplaklık” ve “açık veya ima edilen cinsel davranış veya cinsel ilişki ve diğer cinsel eylemler gibi simüle edilmiş eylemler” yer alıyor.

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