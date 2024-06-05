Şanlıurfa'da Bir Damattan Evlilik Öncesi İstenilenlerin Listesi Günümüz Ekonomik Şartlarını Sorgulattı

Şanlıurfa'da damattan istenenlerin listesi gündem oldu. Listede başlık parası gibi 'masraflar'ın yanında beyaz eşyanın rengine kadar birçok detay yer alıyor. Bu liste ise sosyal medyada tartışma yarattı!
Buyrun detaylara👇
Düğün masrafları malumunuz... Yıllar geçtikçe artan enflasyonla birlikte düğün için gerekli olan şeylerin de fiyatı adeta katlanıyor.
Fakat Şanlıurfa'da damattan istenenlerin listesi gündem oldu. Listede başlık parası gibi 'masraflar'ın yanında beyaz eşyanın rengine kadar birçok detay yer alıyor.
Bu liste adeta tartışma yarattı! Birçok kullanıcı bu 'masraf' listesine birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
Yorum Yazın