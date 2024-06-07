Gözlerine Bile Dövme Yaptırarak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kadın: 'Bu Tutkumdan Asla Vazgeçmem'
Gözlerine Bile Dövme Yaptırarak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kadın: 'Bu Tutkumdan Asla Vazgeçmem'
Kaynak: https://www.the-sun.com/news/4619859/...
Orylan isimli bir kadın dövme yaptırmanın yıllardır kendisi için büyük bir tutku olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle de gözünün beyaz kısımlarına siyah dövme yaptıran Orylan, 'Bu tutkudan asla vazgeçmem' diyor.
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Sizleri Orylan isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, yıllardır büyük bir dövme tutkunu olmasının yanı sıra sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.
Gözünün beyaz kısmını da siyaha boyatan kadın, 'Ben bu tutkudan vazgeçmem!' diyor.
Göz çevresinde ağrı reseptörleri olmadığı için işlemin 'hiç acıtmadığını' söylüyor.
Ancak, mürekkep kafasının arkasına nüfuz ettiğinde acıdığını, çünkü sinir reseptörlerinin hepsinin orada olduğunu da sözlerine ekledi.
Orylan, dövmelerinin yanı sıra dişlerini vampir dişlerine benzeyecek şekilde kestirmiş ve dilini de bir yılan gibi ortadan ikiye ayırmış.
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Peki siz Orylan'ın bu değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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lan ben az önce ne gordum aaa bir canavar🤣🤣🤣🤣
bir de canavarlar gerçek değildir diyorlar.
Hilkat garibesi ,bir insan bedenine bu kadar saygısızlık yapabilir ,bildiğin yaratık olmuş...
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