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Gözlerine Bile Dövme Yaptırarak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kadın: 'Bu Tutkumdan Asla Vazgeçmem'

Gözlerine Bile Dövme Yaptırarak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kadın: 'Bu Tutkumdan Asla Vazgeçmem'

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 22:45

Orylan isimli bir kadın dövme yaptırmanın yıllardır kendisi için büyük bir tutku olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle de gözünün beyaz kısımlarına siyah dövme yaptıran Orylan, 'Bu tutkudan asla vazgeçmem' diyor.

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Kaynak: https://www.the-sun.com/news/4619859/...
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Sizleri Orylan isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, yıllardır büyük bir dövme tutkunu olmasının yanı sıra sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Sizleri Orylan isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, yıllardır büyük bir dövme tutkunu olmasının yanı sıra sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Gözünün beyaz kısmını da siyaha boyatan kadın, 'Ben bu tutkudan vazgeçmem!' diyor.

Gözünün beyaz kısmını da siyaha boyatan kadın, 'Ben bu tutkudan vazgeçmem!' diyor.

“Bunlar benim gerçek gözlerim, iki gözümde de altı iğne var”

Göz çevresinde ağrı reseptörleri olmadığı için işlemin 'hiç acıtmadığını' söylüyor.

Göz çevresinde ağrı reseptörleri olmadığı için işlemin 'hiç acıtmadığını' söylüyor.

Ancak, mürekkep kafasının arkasına nüfuz ettiğinde acıdığını, çünkü sinir reseptörlerinin hepsinin orada olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak, mürekkep kafasının arkasına nüfuz ettiğinde acıdığını, çünkü sinir reseptörlerinin hepsinin orada olduğunu da sözlerine ekledi.

Orylan, dövmelerinin yanı sıra dişlerini vampir dişlerine benzeyecek şekilde kestirmiş ve dilini de bir yılan gibi ortadan ikiye ayırmış.

Orylan, dövmelerinin yanı sıra dişlerini vampir dişlerine benzeyecek şekilde kestirmiş ve dilini de bir yılan gibi ortadan ikiye ayırmış.
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Peki siz Orylan'ın bu değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Peki siz Orylan'ın bu değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Peki siz Orylan'ın bu değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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gmzebrkts

lan ben az önce ne gordum aaa bir canavar🤣🤣🤣🤣

Demirel can

bir de canavarlar gerçek değildir diyorlar.

Hasan Tahsin

Hilkat garibesi ,bir insan bedenine bu kadar saygısızlık yapabilir ,bildiğin yaratık olmuş...

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