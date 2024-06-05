'Şeytanın Cennetteki Adı Nedir?' Sorusuna Verdiği Bi' İlginç Cevapla İzleyenleri Dumur Eden Kadın

Geçtiğimiz günlerde Kanal Dünya tarafından yapılan bir sokak röportajında muhabir, 'Şeytanın cennetteki ismi nedir?' diye sordu. Soruya cevap olarak bir kadın, 'Şeytan, yani ben' diye başlayarak 'Beni üzen arkadaşlarımın sevgililerini ellerinden alırım' dedi.

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