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'Şeytanın Cennetteki Adı Nedir?' Sorusuna Verdiği Bi' İlginç Cevapla İzleyenleri Dumur Eden Kadın

'Şeytanın Cennetteki Adı Nedir?' Sorusuna Verdiği Bi' İlginç Cevapla İzleyenleri Dumur Eden Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 15:40

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Geçtiğimiz günlerde Kanal Dünya tarafından yapılan bir sokak röportajında muhabir, 'Şeytanın cennetteki ismi nedir?' diye sordu. Soruya cevap olarak bir kadın, 'Şeytan, yani ben' diye başlayarak 'Beni üzen arkadaşlarımın sevgililerini ellerinden alırım' dedi. 

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Geçtiğimiz günlerde Kanal Dünya tarafından yapılan bir sokak röportajında muhabir, 'Şeytanın cennetteki ismi nedir?' diye sordu.

Geçtiğimiz günlerde Kanal Dünya tarafından yapılan bir sokak röportajında muhabir, 'Şeytanın cennetteki ismi nedir?' diye sordu.

Soruya cevap olarak bir kadın, 'Şeytan, yani ben' diyerek 'Beni üzen arkadaşlarımın sevgililerini ellerinden alırım' dedi.

Soruya cevap olarak bir kadın, 'Şeytan, yani ben' diyerek 'Beni üzen arkadaşlarımın sevgililerini ellerinden alırım' dedi.

Akabinde 'Araması olan eski sevgilimi de yakalattım' diyen kadına tepkiler gecikmedi.

Akabinde 'Araması olan eski sevgilimi de yakalattım' diyen kadına tepkiler gecikmedi.

İsterseniz yorumlara geçmeden önce o röportajı izleyelim👇

Gelin şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇
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