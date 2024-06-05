'Şeytanın Cennetteki Adı Nedir?' Sorusuna Verdiği Bi' İlginç Cevapla İzleyenleri Dumur Eden Kadın

Geçtiğimiz günlerde Kanal Dünya tarafından yapılan bir sokak röportajında muhabir, 'Şeytanın cennetteki ismi nedir?' diye sordu. Soruya cevap olarak bir kadın, 'Şeytan, yani ben' diye başlayarak 'Beni üzen arkadaşlarımın sevgililerini ellerinden alırım' dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Kanal Dünya tarafından yapılan bir sokak röportajında muhabir, 'Şeytanın cennetteki ismi nedir?' diye sordu.
Soruya cevap olarak bir kadın, 'Şeytan, yani ben' diyerek 'Beni üzen arkadaşlarımın sevgililerini ellerinden alırım' dedi.
Akabinde 'Araması olan eski sevgilimi de yakalattım' diyen kadına tepkiler gecikmedi.
İsterseniz yorumlara geçmeden önce o röportajı izleyelim👇
Gelin şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇
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