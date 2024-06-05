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Huzurlu ve Ferah Hissettikleri Anları Söyleyerek Herkesi Yumuşacık Eden Kişiler

Huzurlu ve Ferah Hissettikleri Anları Söyleyerek Herkesi Yumuşacık Eden Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 15:14

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) hesabı, 'Sana böyle hissettiren bir şeyden bahset' diyerek ışıl ışıl bir video paylaştı. Videoya gelen alıntılar ise herkesi yumuşacık etti.

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) hesabı, 'Sana böyle hissettiren bir şeyden bahset' diyerek ışıl ışıl bir video paylaştı.

Diğer kullanıcılar da en huzurlu oldukları anları anlatarak hepimizin içini yumuşacık etti. Kim neler demiş, beraber bakalım👇

Diğer kullanıcılar da en huzurlu oldukları anları anlatarak hepimizin içini yumuşacık etti. Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Sizin en huzurlu hissettiğiniz anlar hangisi?

Sizin en huzurlu hissettiğiniz anlar hangisi?
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