Huzurlu ve Ferah Hissettikleri Anları Söyleyerek Herkesi Yumuşacık Eden Kişiler
Huzurlu ve Ferah Hissettikleri Anları Söyleyerek Herkesi Yumuşacık Eden Kişiler
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) hesabı, 'Sana böyle hissettiren bir şeyden bahset' diyerek ışıl ışıl bir video paylaştı. Videoya gelen alıntılar ise herkesi yumuşacık etti.
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Diğer kullanıcılar da en huzurlu oldukları anları anlatarak hepimizin içini yumuşacık etti. Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Sizin en huzurlu hissettiğiniz anlar hangisi?
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