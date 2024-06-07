Kız Arkadaşından Ayrıldıktan Sonra Toparlanma Sürecine Giren Adamın İlham Veren Değişimi
Kız Arkadaşından Ayrıldıktan Sonra Toparlanma Sürecine Giren Adamın İlham Veren Değişimi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
bir Reddit kullanıcısı, 1 yıllık değişimini paylaştı. Kız arkadaşıylayken spor yapamadığını ve bu yüzden de tamamen her şeyi 'saldığını' söyleyen adamın son hali ise herkese ilham kaynağı oldu.
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Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, 1 yıllık değişimini paylaştı. Kız arkadaşıylayken spor yapamadığını ve bu yüzden de tamamen her şeyi 'saldığını' söyleyen adam, ilk başlarda böyle gözüküyordu.
"Merhaba! Bu benim ayrılık sonrası toparlanma sürecim. Saç dökülmesi ve kilo fazlalığım bu süreçte iyileşti ve Pazar günü itibariyle bir yıl önce ağırlık kaldırmaya başladım!" notuyla bu fotoğrafı paylaştı.
Spora başlamadan önce saçlarının tepesinde seyrelme fark eden adam, bu durumdan hiç memnun olmadığını dile getiriyor.
Birçok insan, bu değişim sonrası kendisinin '10 yaş gençleştiğini' de dile getiriyor.
Genel itibarıyla kendisi, spora başlamanın ve ayrılık sonrası toparlanma sürecinin kendisine iyi geldiğini söylüyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar kendisine 'saç ektirdiğini' söylese de adam bu konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.
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