30 Yaşında Bekar Bir Kadın Olduğu İçin Sürekli Baskılandığını İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar
30 Yaşında Bekar Bir Kadın Olduğu İçin Sürekli Baskılandığını İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/da...
30 yaşındaki Julia, çevresindeki insanların kendisine 30 yaşında olduğu halde evlenmediğini için baskı yaptığını iddia ediyor. Bu nedenle de hem akranlarına hem de tüm kadınlara bu konuda destek olmak istiyor.
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Sizleri 30 yaşındaki Julia ile tanıştıralım. Kendisi, çevresindeki insanların kendisine 30 yaşında olduğu halde evlenmediğini için baskı yaptığını iddia ediyor.
Muhafazakar bir ailede büyüdüğünü ve bu yüzden çevresinin de muhafazakar olduğunu dile getiren kadın, arkadaşlarını 'çoluk çocuğa' karıştığını söylüyor.
“Toplumun ideal mutluluk anlayışının geleneksel bir evlilik olduğunu benimsediğini hissediyorum. 20‘li yaşlarda evlenirsiniz, 30’ unuzda çocuk sahibi olursunuz, bir ev satın alırsınız, ancak kendimi bu ‘güvenli’ ve ‘kağıt üzerinde iyi’ ilişkilerde bulduğumda derinden mutsuz ve huzursuzdum, çünkü diğer insanları hoşnut etmek için bazı şeyleri yapıyormuş gibi hissediyordum."
"Bu süreç boyunca, kendinizi tatmin olmuş hissetmenizi sağlayacak tek şeyin bu olmadığını fark ettim. Başka yollar da var. 30 yaşındayım ve bekarım ve hayatımdan, evimden, kariyerimden, arkadaşlarımdan, ailemden çok memnunum."
“İşte bu yüzden bir podcast oluşturdum, çünkü insanların toplumsal baskıyı ve gereksiz sözleri dinlemekten vazgeçmelerini ve yaşamak istedikleri hayatları kendileri için yaratmaya açık olmalarını istiyorum, başkaları onlara böyle yaşamaları gerektiğini söylediği için değil, istedikleri için.”
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"Bekar bir kadın olarak günlük yaşantımı paylaştığımda insanlar, bu yaşam tarzını 'anlamsız' olduğunu dile getirdi. İşte o zaman bir şeyler dank etti."
"O zaman fark ettim ki, evlenme ve çocuk sahibi olma yönündeki toplumsal baskı pek çoğumuzun karşılaştığı bir şey ve bu hayati dönüm noktalarını gerçekleştirmediğimizde bir şekilde kendimizi aşağılık hissediyoruz. Kendimi ve hayatımı olduğu gibi takdir etmeyi öğrenme yolculuğumu paylaşarak, insanların yalnız olmadıklarını bilerek rahatlayabileceklerini ve şu anda neşe bulmakta özgür hissedebileceklerini umuyorum."
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