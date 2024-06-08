Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
2. "Evde kullandığım mouse'a benziyor"
3. "Bunların ikisi gerçekten aynı kişiymiş..."
4. Ablam bu sence mümkün olabilir mi?
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Bi' insan kendini bu şekilde kandırmamalı..."
7. "Gerçekten kahkaha attım..."
8. Tam bir plaj vücudu (?) olmuş.
9. "Gerçekte asla böyle değiller."
10. Kafamda bir sürü soru işareti var şu an.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Gerçekten kabus gibi...
12. "Odamdaki sinekler."
13. "Instagram vs. gerçek hayat"
14. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır ya.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın