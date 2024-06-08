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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 08:31

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

2. "Evde kullandığım mouse'a benziyor"

2. "Evde kullandığım mouse'a benziyor"

3. "Bunların ikisi gerçekten aynı kişiymiş..."

3. "Bunların ikisi gerçekten aynı kişiymiş..."
3. "Bunların ikisi gerçekten aynı kişiymiş..."

4. Ablam bu sence mümkün olabilir mi?

4. Ablam bu sence mümkün olabilir mi?

5. 👇

5. 👇
5. 👇
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6. "Bi' insan kendini bu şekilde kandırmamalı..."

6. "Bi' insan kendini bu şekilde kandırmamalı..."
6. "Bi' insan kendini bu şekilde kandırmamalı..."

7. "Gerçekten kahkaha attım..."

7. "Gerçekten kahkaha attım..."

8. Tam bir plaj vücudu (?) olmuş.

8. Tam bir plaj vücudu (?) olmuş.

9. "Gerçekte asla böyle değiller."

9. "Gerçekte asla böyle değiller."

10. Kafamda bir sürü soru işareti var şu an.

10. Kafamda bir sürü soru işareti var şu an.
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11. Gerçekten kabus gibi...

11. Gerçekten kabus gibi...

12. "Odamdaki sinekler."

12. "Odamdaki sinekler."

13. "Instagram vs. gerçek hayat"

13. "Instagram vs. gerçek hayat"

14. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır ya.

14. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır ya.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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