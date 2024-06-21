Uçuş Görevlisi, Seyahat Bitiminin Hemen Öncesinde Yolcuların Yapması Gereken Şeyi Söyledi

Uçuş görevlilerinin tavsiyelerini birçok kez okuyoruz. Seyahat esnasında, seyahat öncesinde ve seyahat bitime yakın ne yapılması gerektiğini onlardan duymamız büyük önem arz ediyor. Bu sefer de bir uçuş görevlisi seyahat bitimine yakın yapılması gerekeni söyledi.

Bakalım neymiş, buyrun👇