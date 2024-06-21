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Uçuş Görevlisi, Seyahat Bitiminin Hemen Öncesinde Yolcuların Yapması Gereken Şeyi Söyledi

Uçuş Görevlisi, Seyahat Bitiminin Hemen Öncesinde Yolcuların Yapması Gereken Şeyi Söyledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 00:38

Uçuş görevlilerinin tavsiyelerini birçok kez okuyoruz. Seyahat esnasında, seyahat öncesinde ve seyahat bitime yakın ne yapılması gerektiğini onlardan duymamız büyük önem arz ediyor. Bu sefer de bir uçuş görevlisi seyahat bitimine yakın yapılması gerekeni söyledi.

Bakalım neymiş, buyrun👇

Kaynak: https://www.ladbible.com/lifestyle/tr...

Uçuş görevlilerinin tavsiyelerini birçok kez okuyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki seyahat edeceğimiz zaman daha konforlu bir yolculuk geçirmemiz adına onların tavsiyesi son derece büyük önem arz ediyor.

Uçuş görevlilerinin tavsiyelerini birçok kez okuyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki seyahat edeceğimiz zaman daha konforlu bir yolculuk geçirmemiz adına onların tavsiyesi son derece büyük önem arz ediyor.

Örneğin:

Peki uçuş görevlileri ne tarz yolcularda daha az sorun yaşıyorlar? En çok hangi yolcu türlerini seviyorlar? Gelin uçuş görevlisinin ağzından dinleyelim...

Peki uçuş görevlileri ne tarz yolcularda daha az sorun yaşıyorlar? En çok hangi yolcu türlerini seviyorlar? Gelin uçuş görevlisinin ağzından dinleyelim...

Yolcuların ayağa kalkmadan ve baş üstü dolabından bagajlarını almaya çalışmadan önce her zaman uçağın son durağına gelmesini beklemeleri gerektiğini belirtti.

Yolcuların ayağa kalkmadan ve baş üstü dolabından bagajlarını almaya çalışmadan önce her zaman uçağın son durağına gelmesini beklemeleri gerektiğini belirtti.

'Sadece uçak inme aşamasına geldiğinde ayaklanmanız gerekiyor.'

"Uçağın yerdeki hızı saatte 200-300 km'ye kadar çıkabilir, güvende kalın ve nasıl olsa henüz dışarı çıkamayacağınızın farkına varın."

"Uçağın yerdeki hızı saatte 200-300 km'ye kadar çıkabilir, güvende kalın ve nasıl olsa henüz dışarı çıkamayacağınızın farkına varın."

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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