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Baba Olduktan Sonra Hayatının Mahvolduğunu Söyleyen Adamdan İlginç Açıklamalar

Baba Olduktan Sonra Hayatının Mahvolduğunu Söyleyen Adamdan İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 23:30

Geçtiğimiz günlerde bir adam, baba olduktan sonra tüm hayatının mahvolduğunu bu yüzden de eşinden boşanıp yeni bir hayata başlamak istediğini dile getirdi. Detaylar ise dumur eden cinsten!

Buyrun beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fa...

Geçtiğimiz günlerde bir adam, baba olduktan sonra tüm hayatının mahvolduğunu bu yüzden de eşinden boşanıp yeni bir hayata başlamak istediğini dile getirdi.

İlk başlarda baba olmanın kendisine kötü geleceğini düşündüğünü söyleyen adam, süreci şu şekilde anlatıyor👇

İlk başlarda baba olmanın kendisine kötü geleceğini düşündüğünü söyleyen adam, süreci şu şekilde anlatıyor👇

"Eşim ve ben ilk kızımızı geçen yıl kucağımıza aldık. Şimdi iki yaşına yaklaşıyor ve evliliğimizi mahvetti. Ben çocuk sahibi olmak istemiyordum ama karım istiyordu, ben de kabul ettim."

"Eşim ve ben ilk kızımızı geçen yıl kucağımıza aldık. Şimdi iki yaşına yaklaşıyor ve evliliğimizi mahvetti. Ben çocuk sahibi olmak istemiyordum ama karım istiyordu, ben de kabul ettim."

"Baba rolünü benimseyebileceğimi düşünmüştüm ama olmadı. Baba olmaktan nefret ediyorum. Eve gelip ona bakmak zorunda kalmaktan korkuyorum. Onu kucağıma aldığımda herhangi bir sıcaklık hissettiğimi söyleyemem, sadece korku hissediyorum. Bebekten ve genel olarak babalıktan gerçekten nefret ediyorum."

"Baba rolünü benimseyebileceğimi düşünmüştüm ama olmadı. Baba olmaktan nefret ediyorum. Eve gelip ona bakmak zorunda kalmaktan korkuyorum. Onu kucağıma aldığımda herhangi bir sıcaklık hissettiğimi söyleyemem, sadece korku hissediyorum. Bebekten ve genel olarak babalıktan gerçekten nefret ediyorum."

"Artık çocukla ilgilenmek dışında neredeyse hiçbir şey yapmıyoruz. Karım çocuğa kafayı takmış durumda."

"Artık çocukla ilgilenmek dışında neredeyse hiçbir şey yapmıyoruz. Karım çocuğa kafayı takmış durumda."

"7/24 sadece bebekten bahsediyor. Cidden ayrılmayı düşünüyorum. Akıl sağlığım son iki yılda dibe vurdu ve tüm sorumluluğu alabileceğimi sanmıyorum. Benzer bir durumda olan var mı? Çocuk büyüdükçe daha iyi oluyor mu?"

"7/24 sadece bebekten bahsediyor. Cidden ayrılmayı düşünüyorum. Akıl sağlığım son iki yılda dibe vurdu ve tüm sorumluluğu alabileceğimi sanmıyorum. Benzer bir durumda olan var mı? Çocuk büyüdükçe daha iyi oluyor mu?"

Diyor baba. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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