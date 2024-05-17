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Beraber Fotoğraf Paylaştılar: Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Beraber Fotoğraf Paylaştılar: Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Kimdir arda güler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 19:52

Real Madrid'e transfer olan Türk futbolcu Arda Güler, Instagram'da sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Peki Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Şu anda Real Madrid'de 24 numaralı oyuncu olarak yer alan 19 yaşındaki Türk futbolcu Arda Güler, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Şu anda Real Madrid'de 24 numaralı oyuncu olarak yer alan 19 yaşındaki Türk futbolcu Arda Güler, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Real Madrid'e transfer edilmeden önce Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler'in sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor.

Real Madrid'e transfer edilmeden önce Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler'in sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor.

Futbolcu Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Kimdir?

Futbolcu Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Kimdir?

Hem magazin hem de spor dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Duru Nayman son zamanlarda en çok merak edilen isimlerden bir tanesi. Duru Nayman da tıpkı Arda Güler gibi genç bir sporcu.

Duru Nayman Kaç Yaşında?

Duru Nayman Kaç Yaşında?

Galatasaray'ın başarılı basketbolcularından biri olan Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Buna göre genç yetenek Nayman 18 yaşında. Duru Nayman, daha öncesinde Fenerbahçe'de de oynamıştır.

Arda Güler, basketbolcu kız arkadaşını Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.

Arda Güler, basketbolcu kız arkadaşını Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler ise yüz binlerce beğeni aldı.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler ise yüz binlerce beğeni aldı.

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