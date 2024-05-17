Beraber Fotoğraf Paylaştılar: Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?
Beraber Fotoğraf Paylaştılar: Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?
Real Madrid'e transfer olan Türk futbolcu Arda Güler, Instagram'da sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Peki Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Şu anda Real Madrid'de 24 numaralı oyuncu olarak yer alan 19 yaşındaki Türk futbolcu Arda Güler, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Real Madrid'e transfer edilmeden önce Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler'in sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor.
Futbolcu Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Kimdir?
Duru Nayman Kaç Yaşında?
Arda Güler, basketbolcu kız arkadaşını Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler ise yüz binlerce beğeni aldı.
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