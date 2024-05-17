Dışarıyı Göremediğinde Ağlayan Kedinin Masum Bakışlarını Görünce Siz de Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız
Dışarıyı Göremediğinde Ağlayan Kedinin Masum Bakışlarını Görünce Siz de Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız
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Dört ayaklı dostlarımız kediler, birçoğumuz için enerji kaynağı. Zaman zaman bizimle aynı anıları paylaşmaları şöyle dursun, zaman zaman da depresyonumuza ilaç gibi geliyor.
Dostlarımızın deli hareketleri de bize bir o kadar iyi geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, camdan dışarıyı izleyen kediyi bu notla paylaştı:
Akabinde kedinin dışarıyı göremeyince ağladığını söyleyen bir notla karşılaşan kullanıcı, o notu da şu şekilde paylaştı.
Kullanıcı, ayrıca kedinin o masum bakışlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Kedinin bu durumuna da kullanıcılar, birbirinden farklı yorumlar yaptı.👇
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