Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Dışarıyı Göremediğinde Ağlayan Kedinin Masum Bakışlarını Görünce Siz de Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız

Dışarıyı Göremediğinde Ağlayan Kedinin Masum Bakışlarını Görünce Siz de Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 18:12

Twitter kullanıcısı, camdan dışarıyı izleyen kediyi paylaştı. Sahibi ise evin önüne araba park edilmemesini, aksi takdirde kedinin dışarıyı göremediğinde ağladığını söyleyen bir not bıraktı.

Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dört ayaklı dostlarımız kediler, birçoğumuz için enerji kaynağı. Zaman zaman bizimle aynı anıları paylaşmaları şöyle dursun, zaman zaman da depresyonumuza ilaç gibi geliyor.

Dört ayaklı dostlarımız kediler, birçoğumuz için enerji kaynağı. Zaman zaman bizimle aynı anıları paylaşmaları şöyle dursun, zaman zaman da depresyonumuza ilaç gibi geliyor.

Dostlarımızın deli hareketleri de bize bir o kadar iyi geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, camdan dışarıyı izleyen kediyi bu notla paylaştı:

Dostlarımızın deli hareketleri de bize bir o kadar iyi geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, camdan dışarıyı izleyen kediyi bu notla paylaştı:
twitter.com

Akabinde kedinin dışarıyı göremeyince ağladığını söyleyen bir notla karşılaşan kullanıcı, o notu da şu şekilde paylaştı.

Akabinde kedinin dışarıyı göremeyince ağladığını söyleyen bir notla karşılaşan kullanıcı, o notu da şu şekilde paylaştı.
twitter.com

Kullanıcı, ayrıca kedinin o masum bakışlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Kullanıcı, ayrıca kedinin o masum bakışlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.
twitter.com

Kedinin bu durumuna da kullanıcılar, birbirinden farklı yorumlar yaptı.👇

Kedinin bu durumuna da kullanıcılar, birbirinden farklı yorumlar yaptı.👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın