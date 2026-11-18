Pembenin o dönem Fransa'da sevilen renk olduğu söyleniyor, ancak bu tercihin nasıl ortaya çıktığı ve kimin başlattığı belli değil.

Rengin bugüne kadar sürmesinde alışkanlığın da payı var. Bazı Fransız markaları kuşaklardır pembe rulo satıyor, pek çok kişi de ailesinin aldığı kağıdı almaya devam ediyor.