Oteller Tuvalet Kağıdını Neden Üçgen Katlar?

1940'lı yıllarda Amerikan otel endüstrisi, artan seyahat talebiyle birlikte hijyen standartlarını kanıtlamanın yollarını arıyordu. Temizlik tarihçisi Hazel Wofford'a göre, üçgen katlama tekniği ilk kez lüks otel zincirlerinde oda temizlikçilerinin 'imzası' olarak kullanılmaya başlandı. 'Bu basit hareket, odaya giren misafirin temizlik personelinin orayı ziyaret ettiğini ve tuvalet alanını hijyenik hale getirdiğini anında anlayabilmesini sağlıyordu,' açıklıyor Wofford.

Amerikan Hotel & Lodging Association'ın tarihsel kayıtlarına göre, bu uygulama önce New York ve Los Angeles'taki prestijli otellerde yaygınlaştı. 1950'lere gelindiğinde ise sektör standardı haline geldi. Üçgen katlama, oda temizliğinin tamamlandığına dair görsel bir kanıt olarak kabul ediliyordu.