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Yılların Tartışmasını Bitirdiler: Tuvalet Kağıdı Hangi Tarafa Doğru Asılmalı?

Yılların Tartışmasını Bitirdiler: Tuvalet Kağıdı Hangi Tarafa Doğru Asılmalı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 15:23
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Tuvalet kağıdının askıya öne mi yoksa arkaya mı bakacak şekilde asılacağı konusu, ev yaşamında ve sosyal medyada hijyen ile pratiklik açısından yeniden tartışılmaya başlandı. Çoğu kişi bu durumu kişisel bir tercih veya alışkanlık olarak görse de ev hijyeni uzmanları ve tasarım tarihi tek bir doğru yöntemi işaret ediyor. Banyodaki genel düzeni korumak ve temas oranını en aza indirmek isteyenler için kağıdın asılış yönü büyük bir önem taşıyor.

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Kaynak: https://www.cronista.com/en/lifestyle...
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Tarihsel belgeler ve ilk patent çizimleri doğru kullanım şeklini net bir biçimde ortaya koyuyor.

Tarihsel belgeler ve ilk patent çizimleri doğru kullanım şeklini net bir biçimde ortaya koyuyor.

Uzmanların üzerinde birleştiği en yaygın yöntem, tuvalet kağıdının ucunun dışa ve öne bakacak şekilde yerleştirilmesini kapsıyor. Delikli tuvalet kağıdının mucidi Seth Wheeler tarafından 1891 yılında tescillenen resmi patent çiziminde, kağıdın tam olarak öne doğru sarkan biçimde tasarlandığı görülüyor. Patent belgesi evler için yasal bir zorunluluk oluşturmasa da ürünün hangi mantıkla tasarlandığını açıkça gösteriyor.

Rulonun öne doğru asılması günlük kullanımda ve hijyen standartlarında belirgin avantajlar sağlıyor.

Rulonun öne doğru asılması günlük kullanımda ve hijyen standartlarında belirgin avantajlar sağlıyor.

Kağıdın öne doğru bakacak şekilde asılması kullanım kolaylığının yanı sıra temas kaynaklı kirlenmeyi önlüyor. Bu yöntem sayesinde kağıdın ucu daha hızlı bulunup tek elle kolayca koparılabiliyor. Ayrıca kişilerin kağıdı alırken duvara veya askı aparatına temas etme ihtimali azaldığı için duvar yüzeyinde biriken nem, toz ve mikroorganizmaların ele bulaşma riski düşüyor. Estetik açıdan da banyonun daha düzenli ve temiz görünmesine katkı sağlanıyor.

Kağıdın duvara dönük asılması hijyen risklerini artırırken sadece belirli durumlarda tercih ediliyor.

Kağıdın duvara dönük asılması hijyen risklerini artırırken sadece belirli durumlarda tercih ediliyor.

Kağıdın ucu duvara yapışık kaldığında kişilerin ucu bulabilmek adına ruloyla daha fazla temas etmesi gerekiyor. Artan temas yüzeyi ise mikrop transferini kolaylaştırarak hijyen açısından olumsuz bir durum yaratıyor. Bu yöntemin tek istisnasını küçük çocukların veya evcil hayvanların bulunduğu evler oluşturuyor. Kağıdı arkaya dönük asmak, çocukların ve hayvanların ruloyu oynayarak tamamen çözmesini zorlaştırdığı için bu özel durumlarda bir önlem olarak kullanılıyor.

Doğru asma biçimi banyo temizliğini doğrudan belirlemese de el temasını azaltarak kişisel sağlığı destekliyor.

Doğru asma biçimi banyo temizliğini doğrudan belirlemese de el temasını azaltarak kişisel sağlığı destekliyor.

Rulonun yönü tek başına banyonun hijyen seviyesini belirlemese de yüzeylerle teması en aza indirerek daha sağlıklı bir kullanım imkanı sunuyor. Evcil hayvan veya çocuk engeli bulunmayan alanlarda ruloyu öne bakacak şekilde asmak, günlük yaşamda uygulanabilecek en pratik ve hijyenik yöntem olarak öne çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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