Yılların Tartışmasını Bitirdiler: Tuvalet Kağıdı Hangi Tarafa Doğru Asılmalı?

Tuvalet kağıdının askıya öne mi yoksa arkaya mı bakacak şekilde asılacağı konusu, ev yaşamında ve sosyal medyada hijyen ile pratiklik açısından yeniden tartışılmaya başlandı. Çoğu kişi bu durumu kişisel bir tercih veya alışkanlık olarak görse de ev hijyeni uzmanları ve tasarım tarihi tek bir doğru yöntemi işaret ediyor. Banyodaki genel düzeni korumak ve temas oranını en aza indirmek isteyenler için kağıdın asılış yönü büyük bir önem taşıyor.

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