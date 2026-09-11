Evlerinin Duvarını Kırdıklarında Gözlerine İnanamadılar: 'Odamızda Hazine Varmış'

İstanbul’un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm sürecine giren hasarlı bir binanın yıkımı, eşine az rastlanır türden resmi ve tatlı bir sürprize ev sahipliği yaptı. Yıkım ekipleri ve bina sakinleri, yıllardır yaşam sürdürdükleri dairenin duvarını kırınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Geçmiş yıllarda yaşanan deprem sonrasında iki bina arasında oluşan duvar boşluğunu kendilerine güvenli bir yuva haline getiren arı kolonisinin beton blokların derinliklerinde yaklaşık 25 kilogramlık devasa bir doğal petek balı inşa ettiği anlaşıldı. Kurtarılan arı kolonisi güvenli kovanlara taşınırken, duvarın içinden çıkarılan katkısız bal çevredeki mahalle sakinlerine neşeyle dağıtıldı.

Detaylar 👇