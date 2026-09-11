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Evlerinin Duvarını Kırdıklarında Gözlerine İnanamadılar: 'Odamızda Hazine Varmış'

Evlerinin Duvarını Kırdıklarında Gözlerine İnanamadılar: 'Odamızda Hazine Varmış'

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 13:05
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm sürecine giren hasarlı bir binanın yıkımı, eşine az rastlanır türden resmi ve tatlı bir sürprize ev sahipliği yaptı. Yıkım ekipleri ve bina sakinleri, yıllardır yaşam sürdürdükleri dairenin duvarını kırınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Geçmiş yıllarda yaşanan deprem sonrasında iki bina arasında oluşan duvar boşluğunu kendilerine güvenli bir yuva haline getiren arı kolonisinin beton blokların derinliklerinde yaklaşık 25 kilogramlık devasa bir doğal petek balı inşa ettiği anlaşıldı. Kurtarılan arı kolonisi güvenli kovanlara taşınırken, duvarın içinden çıkarılan katkısız bal çevredeki mahalle sakinlerine neşeyle dağıtıldı.

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Deprem Sonrası Oluşan Boşluk Arılar İçin Doğal Sığınak Haline Gelmiş

Deprem Sonrası Oluşan Boşluk Arılar İçin Doğal Sığınak Haline Gelmiş

Sıradışı olay Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. 23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı, mahalle sakini Murat Buğday’ın ikamet ettiği binada belirgin hasara yol açtı. Depremin etkisiyle iki bina arasında oluşan ve üç kat boyunca uzanan dar boşluk, geçen zaman içerisinde arıların sığınağı durumuna geldi. Binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınarak yıkılmasına karar verilmesiyle birlikte alanda resmi çalışmalar başlatıldı. Yıkım esnasında duvardan gelen sesleri fark eden Buğday, vakit kaybetmeden aynı mahallede oturan emekli ziraat mühendisi ve arıcılık eğitmeni Musa Kocaman’dan teknik destek talep etti.

Özenle Yürütülen Kırım Çalışmaları Sayesinde Tonlarca Doğal Bal Gün Yüzüne Çıkarıldı

Özenle Yürütülen Kırım Çalışmaları Sayesinde Tonlarca Doğal Bal Gün Yüzüne Çıkarıldı

Uzman eğitmen eşliğinde başlatılan hassas operasyonda, canlılara zarar vermemek adına öncelikle tütsü yakılarak koloni sakinleştirildi. Ardından özenle kırılan duvarın ardında, üç kat boyunca işlenmiş devasa petekler bulundu. Yıllardır yaşadıkları odanın hemen arkasından çıkan doğal balı görünce büyük şaşkınlık duyduğunu belirten Murat Buğday, oturma odalarının arkasında gizli bir hazine barındırdıklarını aktardı. Buğday, balın tadının tamamen doğal ve lezzetli olduğunu, durumu daha önce fark etmeleri halinde ilgili duvarı camla kaplayarak izlemek isteyeceklerini dile getirdi.

Kurtarılan Arı Kolonisi Yeni Kovanlarına Taşınırken Çıkarılan Bal Mahalleliye Dağıtıldı

Kurtarılan Arı Kolonisi Yeni Kovanlarına Taşınırken Çıkarılan Bal Mahalleliye Dağıtıldı

Sürecin temel amacının bal elde etmekten ziyade doğadaki ekolojik dengeyi korumak olduğunu vurgulayan Musa Kocaman, arıların koruma altına alınarak yeni kovanlara nakledildiğini bildirdi. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından elde edilen 20-25 kilogramlık doğal bal, komşuluk dayanışmasının bir simgesi olarak mahallelilere ikram edildi. Unutulmayacak bir olaya tanıklık eden mahalle sakinleri, arıların güvenle tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duydu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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