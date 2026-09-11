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Mahkeme Kararı Halkı Birbirine Düşürdü: Adadaki 2 Bin Geyik Hedef Alındı

Mahkeme Kararı Halkı Birbirine Düşürdü: Adadaki 2 Bin Geyik Hedef Alındı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 11:07
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ABD’nin California eyaleti açıklarında bulunan Santa Catalina Adası’nda yaklaşık bir asır önce başlatılan ekolojik müdahale, tarihinin en tartışmalı yaban hayatı kararlarından biriyle nihai aşamaya ulaştı. Adaya sonradan getirilen yaklaşık 2 bin katır geyiğinin tamamının itlaf edilmesini öngören planın önündeki tüm hukuki engeller kalktı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, uygulamanın durdurulmasına yönelik sunulan itiraz talebini reddederek sürecin resmen başlatılmasına imkan tanıdı.

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Kaynak: https://catalinaconservancy.org/stori...
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Geyik popülasyonu zaman içinde kontrolsüz biçimde çoğaldı

Geyik popülasyonu zaman içinde kontrolsüz biçimde çoğaldı

Spor amaçlı avcılık faaliyetlerini desteklemek üzere 1920’lerin sonu ile 1930’ların başında adaya yalnızca 10 katır geyiği salındı. Bölgede popülasyonu dengeleyecek doğal bir avcının bulunmaması, hayvan sayısının yıllar içerisinde hızla artmasına yol açtı. Günümüzde yaklaşık 2 bin seviyesine ulaşan geyik varlığı, 194 kilometrekarelik adanın hassas ekosistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı.

Yerli bitki örtüsünün tahribi adadaki yangın riskini artırdı

Yerli bitki örtüsünün tahribi adadaki yangın riskini artırdı

Uzmanlar, adanın özgün parçası olmayan bu türün yerli bitkileri, çalıları ve genç fidanları tüketerek doğal yapıyı bozduğunu ifade etti. Bitki örtüsünün zayıflamasıyla boşalan alanlarda kolay tutuşan istilacı otlar yayılım gösterdi. Bu durum erozyonu tetiklerken, su kaynaklarını tüketti ve özellikle kurak dönemlerde büyük yangın tehlikelerine zemin hazırladı. Yıllardır yürütülen avcılık faaliyetlerine rağmen nüfusun kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Doğum kontrolü ve taşıma seçenekleri yetkililerce elendi

Doğum kontrolü ve taşıma seçenekleri yetkililerce elendi

Karara karşı çıkan ada sakinleri ve çevre örgütleri, kitlesel kıyım yerine kısırlaştırma veya başka bölgelere nakil gibi alternatiflerin uygulanmasını talep etti. Ancak California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi, adanın dik ve engebeli arazi yapısı ile geyik sayısının fazlalığı nedeniyle bu yöntemlerin sahada başarı sağlayamayacağını açıkladı.

Gece operasyonlarıyla geyik nüfusunun tamamen sıfırlanması hedeflendi

Gece operasyonlarıyla geyik nüfusunun tamamen sıfırlanması hedeflendi

Yargı onayının ardından yürürlüğe giren plan kapsamında ilk etapta eğitilmiş uzman ekiplerce 200 geyiğin ortadan kaldırılması kararlaştırıldı. Arazi güvenliği sebebiyle operasyonların ağırlıklı olarak gece saatlerinde ve karadan yürütüleceği duyuruldu. Aşamalı olarak adadaki tüm geyiklerin yok edilmesi amaçlanırken, insan eliyle salınan 10 geyikle başlayan sürecin binlerce hayvanın imhasıyla son bulacak olması kamuoyundaki tartışmaları sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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