Mahkeme Kararı Halkı Birbirine Düşürdü: Adadaki 2 Bin Geyik Hedef Alındı

Karara karşı çıkan ada sakinleri ve çevre örgütleri, kitlesel kıyım yerine kısırlaştırma veya başka bölgelere nakil gibi alternatiflerin uygulanmasını talep etti. Ancak California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi, adanın dik ve engebeli arazi yapısı ile geyik sayısının fazlalığı nedeniyle bu yöntemlerin sahada başarı sağlayamayacağını açıkladı.