Mahkeme Kararı Halkı Birbirine Düşürdü: Adadaki 2 Bin Geyik Hedef Alındı
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Kaynak: https://catalinaconservancy.org/stori...
ABD’nin California eyaleti açıklarında bulunan Santa Catalina Adası’nda yaklaşık bir asır önce başlatılan ekolojik müdahale, tarihinin en tartışmalı yaban hayatı kararlarından biriyle nihai aşamaya ulaştı. Adaya sonradan getirilen yaklaşık 2 bin katır geyiğinin tamamının itlaf edilmesini öngören planın önündeki tüm hukuki engeller kalktı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, uygulamanın durdurulmasına yönelik sunulan itiraz talebini reddederek sürecin resmen başlatılmasına imkan tanıdı.
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Geyik popülasyonu zaman içinde kontrolsüz biçimde çoğaldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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