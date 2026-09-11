Armut Bahçesine Bırakılan 12 Kaz 69 Gün Sonra Beklenmeyeni Başardı

Çalışma kapsamında dört aylık ve ortalama 2,9 kilogram ağırlığındaki kazlar, temmuz ve ağustos ayları süresince bahçede serbest bırakıldı. Yöntemin verimliliğini ölçmek amacıyla bahçenin bir bölümü kontrol alanı olarak ayrıldı ve bu bölgeye hayvanların girişi engellendi.

Süreç içerisinde kazların özellikle çim türündeki yabani otları yüksek miktarda tükettiği kaydedildi. Saha gözlemlerinde hayvanların yalnızca yerdeki otlarla sınırlı kalmadığı, armut ağaçlarının gövdelerinde oluşan yosunları da yediği saptandı. 69 günlük deneme süresinin sonunda kazların bulunduğu alandaki ot ve yosun yoğunluğunun, kontrol bölgesine kıyasla belirgin düzeyde azaldığı rapor edildi.