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Armut Bahçesine Bırakılan 12 Kaz 69 Gün Sonra Beklenmeyeni Başardı

Armut Bahçesine Bırakılan 12 Kaz 69 Gün Sonra Beklenmeyeni Başardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 11:44
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Japonya'da yürütülen yeni bir araştırmada, meyve bahçelerindeki yabani ot kontrolünde makine kullanımına alternatif olarak biyolojik bir yöntem denendi. Araştırmacılar, yaklaşık 1.900 metrekare büyüklüğündeki Japon armudu bahçesine 12 kaz bırakarak canlıların bitki örtüsü üzerindeki etkilerini 69 gün boyunca incelemeye başladı.

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Kaynak: https://www.thepoultrysite.com/articl...
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Kazlar Yabani Otları ve Ağaç Yosunlarını Hızla Tüketti

Kazlar Yabani Otları ve Ağaç Yosunlarını Hızla Tüketti

Çalışma kapsamında dört aylık ve ortalama 2,9 kilogram ağırlığındaki kazlar, temmuz ve ağustos ayları süresince bahçede serbest bırakıldı. Yöntemin verimliliğini ölçmek amacıyla bahçenin bir bölümü kontrol alanı olarak ayrıldı ve bu bölgeye hayvanların girişi engellendi.

Süreç içerisinde kazların özellikle çim türündeki yabani otları yüksek miktarda tükettiği kaydedildi. Saha gözlemlerinde hayvanların yalnızca yerdeki otlarla sınırlı kalmadığı, armut ağaçlarının gövdelerinde oluşan yosunları da yediği saptandı. 69 günlük deneme süresinin sonunda kazların bulunduğu alandaki ot ve yosun yoğunluğunun, kontrol bölgesine kıyasla belirgin düzeyde azaldığı rapor edildi.

Deneme Sonucunda Hem Ot Yoğunluğu Azaldı Hem de Hayvanlar Kilo Aldı

Deneme Sonucunda Hem Ot Yoğunluğu Azaldı Hem de Hayvanlar Kilo Aldı

Araştırma verileri, kazların meyve bahçelerinde yabani ot kontrolü sağlamak adına etkili bir alternatif oluşturabileceğini ortaya koydu. Tarımsal uygulama rehberlerinde de benzer şekilde kazların çim türü otlarla mücadelede değerlendirilebileceği bilgisi yer alıyor.

Uygulamanın hayvan gelişimi üzerindeki etkileri de incelenen parametreler arasında yer aldı. Çalışmanın başlangıcında 2,9 kilogram olan ortalama canlı ağırlık, sürecin tamamlanmasıyla birlikte 4 kilograma ulaştı. Böylelikle kazlar ilave bir maliyet oluşturmadan bahçedeki otları tüketerek canlı ağırlıklarını artırdı.

Uzmanlar, kimyasal ve mekanik yöntemlere alternatif sunan bu ekolojik modelin uygulanması aşamasında yetiştirilen ürün tipi, gıda güvenliği standartları ve bitki sağlığı risklerinin hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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