Armut Bahçesine Bırakılan 12 Kaz 69 Gün Sonra Beklenmeyeni Başardı
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Kaynak: https://www.thepoultrysite.com/articl...
Japonya'da yürütülen yeni bir araştırmada, meyve bahçelerindeki yabani ot kontrolünde makine kullanımına alternatif olarak biyolojik bir yöntem denendi. Araştırmacılar, yaklaşık 1.900 metrekare büyüklüğündeki Japon armudu bahçesine 12 kaz bırakarak canlıların bitki örtüsü üzerindeki etkilerini 69 gün boyunca incelemeye başladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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