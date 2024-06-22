'Arzulanmamanın ve Sevilmemenin Acısını Sadece Yaşayanlar Bilir' Diyerek Herkesi Gerçeklerle Yüzleştirdi!
'Arzulanmamanın ve Sevilmemenin Acısını Sadece Yaşayanlar Bilir' Diyerek Herkesi Gerçeklerle Yüzleştirdi!
Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Arzulanmamanın ve sevilmemenin acısını sadece yaşayan bilir' diyerek herkesin yüreğini dağladı. Bu gönderiye de birbirinden farklı yorumlar geldi!
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Arzulanmamanın ve sevilmemenin acısını sadece yaşayan bilir' diyerek herkesin yüreğini dağladı.
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Belki de birçoğumuzun buna benzer bir anısı var... Fakat diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?
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