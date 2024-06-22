Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
'Arzulanmamanın ve Sevilmemenin Acısını Sadece Yaşayanlar Bilir' Diyerek Herkesi Gerçeklerle Yüzleştirdi!

'Arzulanmamanın ve Sevilmemenin Acısını Sadece Yaşayanlar Bilir' Diyerek Herkesi Gerçeklerle Yüzleştirdi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 23:15

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Arzulanmamanın ve sevilmemenin acısını sadece yaşayan bilir' diyerek herkesin yüreğini dağladı. Bu gönderiye de birbirinden farklı yorumlar geldi!

Buyrun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Arzulanmamanın ve sevilmemenin acısını sadece yaşayan bilir' diyerek herkesin yüreğini dağladı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Arzulanmamanın ve sevilmemenin acısını sadece yaşayan bilir' diyerek herkesin yüreğini dağladı.
twitter.com

Belki de birçoğumuzun buna benzer bir anısı var... Fakat diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?

Belki de birçoğumuzun buna benzer bir anısı var... Fakat diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?

Gelin beraber bakalım👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın