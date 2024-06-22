Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlüler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Şaşırtan Kişiler

Ünlüler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Şaşırtan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 20:53

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Herhangi bir ünlü hakkında linç edilebileceğin bir fikrini söyle' diyerek diğer insanların nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise herkesi adeta dumur etti.

Buyrun beraber bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlüler camiasındaki illaki sevmediğiniz figürler vardır. Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Herhangi bir ünlü hakkında linç edilebileceğin bir fikrini söyle' diyerek diğer insanların nabzını tuttu.

Ünlüler camiasındaki illaki sevmediğiniz figürler vardır. Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Herhangi bir ünlü hakkında linç edilebileceğin bir fikrini söyle' diyerek diğer insanların nabzını tuttu.
twitter.com

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın