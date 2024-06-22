Ünlüler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Şaşırtan Kişiler
Ünlüler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Şaşırtan Kişiler
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Ünlüler camiasındaki illaki sevmediğiniz figürler vardır. Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Herhangi bir ünlü hakkında linç edilebileceğin bir fikrini söyle' diyerek diğer insanların nabzını tuttu.
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Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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