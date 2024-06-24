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'İrlanda'nın En Dövmeli Adamı' Lakabına Sahip Adamın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi

'İrlanda'nın En Dövmeli Adamı' Lakabına Sahip Adamın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 18:38

Chris Dalzell isimli 39 yaşındaki adam, vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kapladığı için 'İrlanda'nın En Dövmeli Adamı' lakabına sahip. Dövmeleri Yüzünden zaman zaman zorluklar yaşadığını da söyleyen Dalzell'in hikayesine gelin birlikte bakalım👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Sizleri İrlanda'mın en dövmeli adamı Chris Dalzell ile tanıştıralım. Kendisi yaklaşık olarak 600'den fazla dövmeye sahip!

Sizleri İrlanda'mın en dövmeli adamı Chris Dalzell ile tanıştıralım. Kendisi yaklaşık olarak 600'den fazla dövmeye sahip!

Vücudundaki dövmeleri küçük kızının hastalığına destek olmak amaçlı yaptırdığını söyleyen Chris, bu süreçte başvurduğu tüm işlerden reddedildiğini de dile getiriyor.

Vücudundaki dövmeleri küçük kızının hastalığına destek olmak amaçlı yaptırdığını söyleyen Chris, bu süreçte başvurduğu tüm işlerden reddedildiğini de dile getiriyor.

Daily Star'a konuşan Chris, bir keresinde bir restoran müdürünün iş görüşmesi sırasında yemek yiyenler tarafından görülme riskini göze alamayacağını söylediğini belirterek şunları söyledi: 'İnsanlar benden kaçınırdı ve kesinlikle pek çok insan bana yaklaşmazdı ama benim haberim olmadan fotoğrafımı çekmeyi tercih ederlerdi.'

"İnsanlardan komik bakışlar da alıyordum ki bu hala oluyor ama artık eskisi kadar değil. İşim, insanların sırf dövmelerle kaplı olduğunuz için toplumunuz için hala iyi şeyler yapabileceğinizi ve geri verebileceğinizi kabul etmelerine kesinlikle yardımcı oldu."

"İnsanlardan komik bakışlar da alıyordum ki bu hala oluyor ama artık eskisi kadar değil. İşim, insanların sırf dövmelerle kaplı olduğunuz için toplumunuz için hala iyi şeyler yapabileceğinizi ve geri verebileceğinizi kabul etmelerine kesinlikle yardımcı oldu."

Chris, küçük kızı Jessica'ya bağ dokularını etkileyen bir hastalık olan Ehler-Danlos Sendromu teşhisi konulduktan ve düzenli olarak hastaneye girip çıktıktan sonra başa çıkma mekanizması olarak dövme yaptırmaya başladı.

Şu anda Chris'in vücudunun yüzde 95'i kaplı ve en dikkat çekici dövmelerinden biri ise sırtındaki küçük kızının portresi!

Şu anda Chris'in vücudunun yüzde 95'i kaplı ve en dikkat çekici dövmelerinden biri ise sırtındaki küçük kızının portresi!

'Bence dövmeler artık daha normal karşılanıyorlar çünkü insanlar artık beni sadece yüzünde dövme olan biri olarak değil, bir insan olarak görüyorlar. Pek çok insan benimle konuştuktan sonra fikirlerinin tamamen değiştiğini söylüyor.'

"Toplumumdaki yaşlılar gibi zor durumda olan ve tek başına yaşayan insanlara yemek pişirip dağıtıyorum. Bu nedenle insanlar yüzümdeki dövmeleri daha çok kabulleniyor ve o kadar da olumsuz bakmıyor."

"Toplumumdaki yaşlılar gibi zor durumda olan ve tek başına yaşayan insanlara yemek pişirip dağıtıyorum. Bu nedenle insanlar yüzümdeki dövmeleri daha çok kabulleniyor ve o kadar da olumsuz bakmıyor."

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