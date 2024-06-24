'İrlanda'nın En Dövmeli Adamı' Lakabına Sahip Adamın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi
'İrlanda'nın En Dövmeli Adamı' Lakabına Sahip Adamın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Chris Dalzell isimli 39 yaşındaki adam, vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kapladığı için 'İrlanda'nın En Dövmeli Adamı' lakabına sahip. Dövmeleri Yüzünden zaman zaman zorluklar yaşadığını da söyleyen Dalzell'in hikayesine gelin birlikte bakalım👇
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Sizleri İrlanda'mın en dövmeli adamı Chris Dalzell ile tanıştıralım. Kendisi yaklaşık olarak 600'den fazla dövmeye sahip!
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Vücudundaki dövmeleri küçük kızının hastalığına destek olmak amaçlı yaptırdığını söyleyen Chris, bu süreçte başvurduğu tüm işlerden reddedildiğini de dile getiriyor.
"İnsanlardan komik bakışlar da alıyordum ki bu hala oluyor ama artık eskisi kadar değil. İşim, insanların sırf dövmelerle kaplı olduğunuz için toplumunuz için hala iyi şeyler yapabileceğinizi ve geri verebileceğinizi kabul etmelerine kesinlikle yardımcı oldu."
Şu anda Chris'in vücudunun yüzde 95'i kaplı ve en dikkat çekici dövmelerinden biri ise sırtındaki küçük kızının portresi!
"Toplumumdaki yaşlılar gibi zor durumda olan ve tek başına yaşayan insanlara yemek pişirip dağıtıyorum. Bu nedenle insanlar yüzümdeki dövmeleri daha çok kabulleniyor ve o kadar da olumsuz bakmıyor."
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