Kur'an-ı Kerim'i Komple ChatGPT'ye Aktararak Daha Önce Görülmemiş Bir Projeye İmza Atan Twitter Kullanıcısı
Kur'an-ı Kerim'i Komple ChatGPT'ye Aktararak Daha Önce Görülmemiş Bir Projeye İmza Atan Twitter Kullanıcısı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kur'an-ı Kerim'i ChatGPT ile entegre edip bir programlama yaptı. Hem Arapça hem de Türkçe olarak entegrasyonu tamamlayan kullanıcı, herhangi bir soru sorduğunuzda Kur'an-ı Kerim'den referans vererek cevap verdiğini iddia etti. Bu programa da 'KuranGPT' adını vermiş.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kur'an-ı Kerim'i ChatGPT ile entegre edip bir programlama yaptı.
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Hem Arapça hem de Türkçe olarak entegrasyonu tamamlayan kullanıcı, herhangi bir soru sorduğunuzda Kur'an-ı Kerim'den referans vererek cevap verdiğini iddia etti.
Ayet ve hadis gibi referansları ele alan bu program, İslam ile alakalı herhangi bir soruya cevap veriyor.
Kullanıcının KuranGPT olarak adlandırdığı bu programa da birbirinden farklı yorum geldi.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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