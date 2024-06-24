Kur'an-ı Kerim'i Komple ChatGPT'ye Aktararak Daha Önce Görülmemiş Bir Projeye İmza Atan Twitter Kullanıcısı

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kur'an-ı Kerim'i ChatGPT ile entegre edip bir programlama yaptı. Hem Arapça hem de Türkçe olarak entegrasyonu tamamlayan kullanıcı, herhangi bir soru sorduğunuzda Kur'an-ı Kerim'den referans vererek cevap verdiğini iddia etti. Bu programa da 'KuranGPT' adını vermiş.

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