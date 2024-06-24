Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Kur'an-ı Kerim'i Komple ChatGPT'ye Aktararak Daha Önce Görülmemiş Bir Projeye İmza Atan Twitter Kullanıcısı

Kur'an-ı Kerim'i Komple ChatGPT'ye Aktararak Daha Önce Görülmemiş Bir Projeye İmza Atan Twitter Kullanıcısı

Kuranı Kerim ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 20:05

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kur'an-ı Kerim'i ChatGPT ile entegre edip bir programlama yaptı. Hem Arapça hem de Türkçe olarak entegrasyonu tamamlayan kullanıcı, herhangi bir soru sorduğunuzda Kur'an-ı Kerim'den referans vererek cevap verdiğini iddia etti. Bu programa da 'KuranGPT' adını vermiş.

Buyrun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kur'an-ı Kerim'i ChatGPT ile entegre edip bir programlama yaptı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Kur'an-ı Kerim'i ChatGPT ile entegre edip bir programlama yaptı.

Hem Arapça hem de Türkçe olarak entegrasyonu tamamlayan kullanıcı, herhangi bir soru sorduğunuzda Kur'an-ı Kerim'den referans vererek cevap verdiğini iddia etti.

Hem Arapça hem de Türkçe olarak entegrasyonu tamamlayan kullanıcı, herhangi bir soru sorduğunuzda Kur'an-ı Kerim'den referans vererek cevap verdiğini iddia etti.

Ayet ve hadis gibi referansları ele alan bu program, İslam ile alakalı herhangi bir soruya cevap veriyor.

Ayet ve hadis gibi referansları ele alan bu program, İslam ile alakalı herhangi bir soruya cevap veriyor.

Kullanıcının KuranGPT olarak adlandırdığı bu programa da birbirinden farklı yorum geldi.

Kullanıcının KuranGPT olarak adlandırdığı bu programa da birbirinden farklı yorum geldi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın