Reels Videolarını Zorla Televizyondan İzleyerek Abi Terörünü İliklerine Kadar Yaşayan X (Twitter) Kullanıcısı
Reels Videolarını Zorla Televizyondan İzleyerek Abi Terörünü İliklerine Kadar Yaşayan X (Twitter) Kullanıcısı
Bir Twitter kullanıcısı, abisinin kendisine televizyondan reels izlettiği anları şekilde paylaştı. Tam analmıyla abi terörüne maruz kalan kullanıcı, 'Yok artık!' dedirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter kullanıcısı, abisinin kendisine televizyondan reels izlettiği anları bu şekilde paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafta dev ekranda teker teker reels izlendiği görülüyor.
Abi terörünü iliklerine kadar yaşayan kullanıcıya ise birbirinden farklı yorumlar geldi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın