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Reels Videolarını Zorla Televizyondan İzleyerek Abi Terörünü İliklerine Kadar Yaşayan X (Twitter) Kullanıcısı

Reels Videolarını Zorla Televizyondan İzleyerek Abi Terörünü İliklerine Kadar Yaşayan X (Twitter) Kullanıcısı

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 23:22

Bir Twitter kullanıcısı, abisinin kendisine televizyondan reels izlettiği anları şekilde paylaştı. Tam analmıyla abi terörüne maruz kalan kullanıcı, 'Yok artık!' dedirtti!

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Bir Twitter kullanıcısı, abisinin kendisine televizyondan reels izlettiği anları bu şekilde paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı, abisinin kendisine televizyondan reels izlettiği anları bu şekilde paylaştı.
twitter.com

Fotoğrafta dev ekranda teker teker reels izlendiği görülüyor.

Fotoğrafta dev ekranda teker teker reels izlendiği görülüyor.

Abi terörünü iliklerine kadar yaşayan kullanıcıya ise birbirinden farklı yorumlar geldi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Abi terörünü iliklerine kadar yaşayan kullanıcıya ise birbirinden farklı yorumlar geldi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

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