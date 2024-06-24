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Köfte Ekmeğin Yanında İçecek Olarak Soğuk Latte Tercih Eden Kişi, 'Bu Nasıl Bir Kombinasyon?' Dedirtti!

Köfte Ekmeğin Yanında İçecek Olarak Soğuk Latte Tercih Eden Kişi, 'Bu Nasıl Bir Kombinasyon?' Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 20:33

Bir kullanıcı, köfte ekmeğin yanında soğuk latte içerek ilginç bir ikiliyi diğer kullanıcılarla paylaştı. Birçok kullanıcı, 'Bu nasıl kombinasyon?' dedi!

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Bir kullanıcı, köfte ekmeğin yanında soğuk latte içerek ilginç bir ikiliyi diğer kullanıcılarla paylaştı.

Bir kullanıcı, köfte ekmeğin yanında soğuk latte içerek ilginç bir ikiliyi diğer kullanıcılarla paylaştı.

Fotoğrafı paylaşırken bu notu düşmeyi de ihmal etmedi👇

Fotoğrafı paylaşırken bu notu düşmeyi de ihmal etmedi👇
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Peki diğer kullanıcılar bu ikili hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇

Peki diğer kullanıcılar bu ikili hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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