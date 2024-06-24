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Dizi Bağımlılığı Yüzünden Karısının Kendisiyle Cinsel Birliktelik Yaşamadığını Söyleyen Adam Tartışma Yarattı

Dizi Bağımlılığı Yüzünden Karısının Kendisiyle Cinsel Birliktelik Yaşamadığını Söyleyen Adam Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 23:38

Geçtiğimiz günlerde bir adam, karısının dizi bağımlılığı yüzünden kendisiyle birlikte olmak istemediğini dile getirdi. O sancılı süreci ise kendisi en ince detayına kadar anlattı.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/my...

Bazı evliliklerin dinamiklerinde ilginç olaylar olabiliyor. Cinsellik, tutku gibi elementlerin yanı sıra bazı ilginç olguların üzerine kurulmuş evlilikler de var.

Bazı evliliklerin dinamiklerinde ilginç olaylar olabiliyor. Cinsellik, tutku gibi elementlerin yanı sıra bazı ilginç olguların üzerine kurulmuş evlilikler de var.

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir adam, karısının dizi bağımlılığı yüzünden kendisiyle birlikte olmak istemediğini dile getirdi. O sancılı süreci ise kendisi, şu şekilde anlatıyor.👇

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir adam, karısının dizi bağımlılığı yüzünden kendisiyle birlikte olmak istemediğini dile getirdi. O sancılı süreci ise kendisi, şu şekilde anlatıyor.👇

"Bu durum 1 yıl öncesine kadar aslında problem değildi. Fakat anime izlemeye başlayın bazı erkek karakterlere takıntılı olması sebebiyle aramızdaki tutku garip bir şekilde öldü."

"Örneğin geçen bir anime izledi. Ve evin her yerinde onun posterlerinden var. Çocuğumuza bile onun resmini yapıştırdığı bir emzik aldı. Bu durum beni çok rahatsız ediyor."

"Örneğin geçen bir anime izledi. Ve evin her yerinde onun posterlerinden var. Çocuğumuza bile onun resmini yapıştırdığı bir emzik aldı. Bu durum beni çok rahatsız ediyor."

"Karım zaman zaman çizim de yapar. Bu çizimlerde karakterlerin müstehcen halleri yer alıyor. Bu durum gerçekten benim sinirlerimi bozuyor."

"Karım zaman zaman çizim de yapar. Bu çizimlerde karakterlerin müstehcen halleri yer alıyor. Bu durum gerçekten benim sinirlerimi bozuyor."

"Başka biriyle cinsel birliktelik yaşadığından şüpheleniyorum. Eğer durum böyleyse aramızdaki arzunun ölmesini bu sebebe bağlayabilirim."

"Başka biriyle cinsel birliktelik yaşadığından şüpheleniyorum. Eğer durum böyleyse aramızdaki arzunun ölmesini bu sebebe bağlayabilirim."

Siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım!

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