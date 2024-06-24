Dizi Bağımlılığı Yüzünden Karısının Kendisiyle Cinsel Birliktelik Yaşamadığını Söyleyen Adam Tartışma Yarattı
Dizi Bağımlılığı Yüzünden Karısının Kendisiyle Cinsel Birliktelik Yaşamadığını Söyleyen Adam Tartışma Yarattı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/my...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, karısının dizi bağımlılığı yüzünden kendisiyle birlikte olmak istemediğini dile getirdi. O sancılı süreci ise kendisi en ince detayına kadar anlattı.
Bazı evliliklerin dinamiklerinde ilginç olaylar olabiliyor. Cinsellik, tutku gibi elementlerin yanı sıra bazı ilginç olguların üzerine kurulmuş evlilikler de var.
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