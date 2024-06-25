Erkek Arkadaşını Artık Sevmese de Ondan Ayrılamayan Kadının Dumur Eden Hikayesi: 'Ondan Kaçıyorum'
Erkek Arkadaşını Artık Sevmese de Ondan Ayrılamayan Kadının Dumur Eden Hikayesi: 'Ondan Kaçıyorum'
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, bu konuda kafasının çok karışık olduğundan bahsetti. İlişkiyi bitirmek istediğini fakat nereden başlayacağını bilmediğini anlattı.
Bakalım neler demiş, buyrun👇
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Bir ilişkiyi bitirmek zaman zaman zor olabilir. Bazen dostça bazen de hatırlamak istemeyeceğimiz bir şekilde ilişkiye noktayı koyabiliriz.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, bu konuda kafasının çok karışık olduğundan bahsetti. İlişkiyi bitirmek istediğini fakat nereden başlayacağını bilmediğini şu şekilde anlattı👇
"Sorunum şu ki, artık onunla birlikte olmak istemiyorum. Bana dokunduğunda çekiniyorum, mümkün olduğunca onunla birliktelik yaşamaktan kaçınıyorum ve onunla evde yalnız kalmamak için akşamları arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum."
"Kulağa korkunç geldiğini biliyorum, özellikle de iyi bir adam ve çok eğlenceli biri olduğu için, ki zaten bu yüzden ona aşık oldum. Ama onu hala seviyor olsam da, bu daha çok bir arkadaş olarak."
"Asıl sorun şu ki, o hala henüz olgunlaşmamış. Ben ve arkadaşlarımızın çoğu hayatlarımıza devam ederken, o hala üniversitedeymiş gibi davranıyor ve kirayı ödeyecek kadar para kazanmak da dahil olmak üzere hiçbir konuda ciddi değil. Ve ne zaman bir karar vermesi gerekse, bana ne düşündüğümü sormak yerine annesini arıyor."
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"Diğer erkeklere de bakmaya ve onları çekici bulmaya başladım, bu da yanlış ilişkide olduğumun bir başka işareti."
"Ama erkek arkadaşımla ilişkimi nasıl bitirebilirim? Bu konuşmayı yapmaktan korkuyorum çünkü ona değer veriyorum ve onu incitmek istemiyorum."
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mutsuzsan kirayı ödeyecek başka birini bulmalısın
klasik bizimkilerin yalanlarıyla başla sen çok iyisin benden daha iyilerine layıksın ben seni haketmiyorum bla bla bla