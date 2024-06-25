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Güzel Bir Olayın Başka Birine Anlatılınca Nazara Kurban Gittiğini İddia Eden Kullanıcı Kendisine Hak Verdirdi

Güzel Bir Olayın Başka Birine Anlatılınca Nazara Kurban Gittiğini İddia Eden Kullanıcı Kendisine Hak Verdirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 19:15

Bir Twitter (X) kullanıcısı, güzel olayların başka birine anlatılınca nazar değdiğini dile getirdi. Birçok kullanıcı ise bu duruma dibine kadar hak verdi.

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, güzel olayların başka birine anlatılınca nazar değdiğini dile getirdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, güzel olayların başka birine anlatılınca nazar değdiğini dile getirdi.
twitter.com

Zaman zaman kem göze kurban gidebiliriz, evet. Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?

Zaman zaman kem göze kurban gidebiliriz, evet. Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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