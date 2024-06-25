Güzel Bir Olayın Başka Birine Anlatılınca Nazara Kurban Gittiğini İddia Eden Kullanıcı Kendisine Hak Verdirdi
Güzel Bir Olayın Başka Birine Anlatılınca Nazara Kurban Gittiğini İddia Eden Kullanıcı Kendisine Hak Verdirdi
Bir Twitter (X) kullanıcısı, güzel olayların başka birine anlatılınca nazar değdiğini dile getirdi. Birçok kullanıcı ise bu duruma dibine kadar hak verdi.
Buyrun👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter (X) kullanıcısı, güzel olayların başka birine anlatılınca nazar değdiğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman zaman kem göze kurban gidebiliriz, evet. Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?
Gelin beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın