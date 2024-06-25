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Aşk Hayatlarındaki Son Durumunu Anlatarak Hem Güldüren Hem de Düşündüren Kişiler

Aşk Hayatlarındaki Son Durumunu Anlatarak Hem Güldüren Hem de Düşündüren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 20:21

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Aşk durumları ne alemde?' diye sorarak ilişkilerin nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise hem güldürdü hem de düşündürdü!

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Sizler de takdir edersiniz ki yeni insanlarla tanıştıkça farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşabiliyoruz.

Sizler de takdir edersiniz ki yeni insanlarla tanıştıkça farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşabiliyoruz.

Peki aşk durumları ne alemde? Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Aşk durumları ne alemde?' diye sorarak ilişkilerin nabzını tuttu.

Peki aşk durumları ne alemde? Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Aşk durumları ne alemde?' diye sorarak ilişkilerin nabzını tuttu.
twitter.com

Hem mizahşörler hem de aşk acısı çekenler, birbirinden farklı yorumlarda bulundu...

Hem mizahşörler hem de aşk acısı çekenler, birbirinden farklı yorumlarda bulundu...

Kim neler demiş, beraber bakalım👇

Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Sizin aşk hayatınız ne alemde?

Sizin aşk hayatınız ne alemde?
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nevertheless

Son dönemde kalmadı artık desek yeridir herhalde 😂😂😂