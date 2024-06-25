Aşk Hayatlarındaki Son Durumunu Anlatarak Hem Güldüren Hem de Düşündüren Kişiler
Aşk Hayatlarındaki Son Durumunu Anlatarak Hem Güldüren Hem de Düşündüren Kişiler
Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Aşk durumları ne alemde?' diye sorarak ilişkilerin nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise hem güldürdü hem de düşündürdü!
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Sizler de takdir edersiniz ki yeni insanlarla tanıştıkça farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşabiliyoruz.
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Peki aşk durumları ne alemde? Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Aşk durumları ne alemde?' diye sorarak ilişkilerin nabzını tuttu.
Hem mizahşörler hem de aşk acısı çekenler, birbirinden farklı yorumlarda bulundu...
Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Sizin aşk hayatınız ne alemde?
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Son dönemde kalmadı artık desek yeridir herhalde 😂😂😂