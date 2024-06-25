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Sevilince Adeta Bir Sevgi Pıtırcığına Dönen Yavru Timsahın Görüntüleri Herkesi Yumuşacık Etti

Sevilince Adeta Bir Sevgi Pıtırcığına Dönen Yavru Timsahın Görüntüleri Herkesi Yumuşacık Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 00:05

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Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) sevilince adeta bir sevgi pıtırcığına dönüşen yavru timsahın görüntüleri gündem oldu. O tatlı mı tatlı görüntülere ise birbirinden farklı yorum geldi.👇

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Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) sevilince adeta bir sevgi pıtırcığına dönüşen yavru timsahın görüntüleri gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) sevilince adeta bir sevgi pıtırcığına dönüşen yavru timsahın görüntüleri gündem oldu

O görüntüler bazılarımızın içini ısıttı bazılarımızın da içinde ürperti oluşturdu.

O görüntüler bazılarımızın içini ısıttı bazılarımızın da içinde ürperti oluşturdu.

İsterseniz önce o görüntüleri beraber izleyelim👇

Şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇

Şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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