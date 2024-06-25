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Annesine Düşük Not Aldığını Söyledikten Sonra Bi' Hayli İlginç Tepkiyle Karşılaşan Kullanıcı Herkesi Güldürdü

Annesine Düşük Not Aldığını Söyledikten Sonra Bi' Hayli İlginç Tepkiyle Karşılaşan Kullanıcı Herkesi Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 23:13

Bir Twitter (X) kullanıcısı, sınavdan aldığı notu söyleyince annesinden ilginç bir tepki gördü. Annenin verdiği pasif agresif tepki ise tüm herkes güldürdü!

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Anneler, annelerimiz... Zaman zaman kendilerinden ilginç tepkiler görebiliyor ve bağrımıza basabiliyoruz.

Anneler, annelerimiz... Zaman zaman kendilerinden ilginç tepkiler görebiliyor ve bağrımıza basabiliyoruz.

Bir Twitter (X) kullanıcısı da bunlar bir tanesi... Kendisi, sınavdan aldığı notu söyleyince annesinden tam olarak böyle görmüş!

Bir Twitter (X) kullanıcısı da bunlar bir tanesi... Kendisi, sınavdan aldığı notu söyleyince annesinden tam olarak böyle görmüş!

Ayrıca bu konuşmayı da kullanıcı, ironik bir notla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ayrıca bu konuşmayı da kullanıcı, ironik bir notla paylaşmayı da ihmal etmedi.
twitter.com

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Sizin aileniz nasıl tepki verirdi? Yorumlarda buluşalım!

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