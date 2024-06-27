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'Kadının Pasaklısı Daha Kötüdür' Diyen Kullanıcı, 'Bu Nasıl Bir Cinsiyetçilik' Dedirtti!

'Kadının Pasaklısı Daha Kötüdür' Diyen Kullanıcı, 'Bu Nasıl Bir Cinsiyetçilik' Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 22:51

Bir kullanıcı, 'Allah kadının pasaklısından korusun' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen tepkiler ise 'Bu nasıl bir cinsiyetçilik?' dedirtti!

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Bir kullanıcı, 'Allah kadının pasaklısından korusun' diyerek böyle bir gönderi paylaştı.👇

Bir kullanıcı, 'Allah kadının pasaklısından korusun' diyerek böyle bir gönderi paylaştı.👇

Kullanıcının 'pasaklı' kavramını kadınlar ve erkekler arasında karşılaştırması ise tepki çekti.

Kullanıcının 'pasaklı' kavramını kadınlar ve erkekler arasında karşılaştırması ise tepki çekti.

Birçok kullanıcısı ise birbirinden farklı yorum yaptı. Kim neler demiş, beraber bakalım👇

Birçok kullanıcısı ise birbirinden farklı yorum yaptı. Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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lily

şahsen böyle bir şeyi ciddiye alıp cevap bile vermezdim

mamamia

Öncelikle bunu cinsiyetle bağdaştırmak yanlış, ancak kadınların bunun üzerinden nefret kusması ve feministlik kasması daha yanlış. Söz konusu tvitte genel bi... Devamını Gör

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