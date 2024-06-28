"Bu Alanda Ne Yapardınız?" Diye Sorarak Tüm Mizahşörleri Harekete Geçiren Twitter (X) Kullanıcısı
"Bu Alanda Ne Yapardınız?" Diye Sorarak Tüm Mizahşörleri Harekete Geçiren Twitter (X) Kullanıcısı
Bir X (Twitter) kullanıcısı, duşakabinin üstünde yer alan boşluğu paylaşarak 'Bu alanda ne yapardınız?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar ise hem güldürdü, hem de düşündürdü.
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Bu alanda ne yapardınız?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Mizahşörler de boş durmadı! Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
"Arkadaşlarla çay kahve içilebilecek bir yer..."
"Oturup Beyoncé'nin 'Resentment' şarkısını söylerdim."
"Oturup ayaklarımı vururken sorunlarımı düşünürdüm."
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"Açtığım müziğe en yüksek seste ağlayabilmek için bir ses sistemi kurardım."
"Şampuan koyardım çünkü orası şampuan rafı."
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"Oturup ağlardım..."
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"Oraya saklanın ve duş almaya çalışan herkese saldırın"
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"Kedim burada oturabilir çünkü zaten duş aldığımda beni yalnız bırakmıyor..."
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