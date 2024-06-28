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"Bu Alanda Ne Yapardınız?" Diye Sorarak Tüm Mizahşörleri Harekete Geçiren Twitter (X) Kullanıcısı

"Bu Alanda Ne Yapardınız?" Diye Sorarak Tüm Mizahşörleri Harekete Geçiren Twitter (X) Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 11:22

Bir X (Twitter) kullanıcısı, duşakabinin üstünde yer alan boşluğu paylaşarak 'Bu alanda ne yapardınız?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar ise hem güldürdü, hem de düşündürdü.

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Bu alanda ne yapardınız?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Bu alanda ne yapardınız?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Mizahşörler de boş durmadı! Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Mizahşörler de boş durmadı! Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

'Oturup erkek arkadaşımın duş alışını izlerdim...'

"Arkadaşlarla çay kahve içilebilecek bir yer..."

"Arkadaşlarla çay kahve içilebilecek bir yer..."
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"Oturup Beyoncé'nin 'Resentment' şarkısını söylerdim."

"Oturup Beyoncé'nin 'Resentment' şarkısını söylerdim."
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"Oturup ayaklarımı vururken sorunlarımı düşünürdüm."

"Oturup ayaklarımı vururken sorunlarımı düşünürdüm."
twitter.com
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"Açtığım müziğe en yüksek seste ağlayabilmek için bir ses sistemi kurardım."

"Açtığım müziğe en yüksek seste ağlayabilmek için bir ses sistemi kurardım."
twitter.com

"Şampuan koyardım çünkü orası şampuan rafı."

"Şampuan koyardım çünkü orası şampuan rafı."
twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

"Oturup ağlardım..."

"Oturup ağlardım..."
twitter.com
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"Oraya saklanın ve duş almaya çalışan herkese saldırın"

"Oraya saklanın ve duş almaya çalışan herkese saldırın"
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

"Kedim burada oturabilir çünkü zaten duş aldığımda beni yalnız bırakmıyor..."

"Kedim burada oturabilir çünkü zaten duş aldığımda beni yalnız bırakmıyor..."
twitter.com

Peki siz burada ne yapardınız? Haydi yorumlara!

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