"Bu Alanda Ne Yapardınız?" Diye Sorarak Tüm Mizahşörleri Harekete Geçiren Twitter (X) Kullanıcısı

Bir X (Twitter) kullanıcısı, duşakabinin üstünde yer alan boşluğu paylaşarak 'Bu alanda ne yapardınız?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar ise hem güldürdü, hem de düşündürdü.

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