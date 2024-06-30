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Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 10:31

Dövme birçoğumuz için adeta bir sanat! Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

3. Gözleri şırıl şırıl kanatacak cinsten olmuş!

3. Gözleri şırıl şırıl kanatacak cinsten olmuş!

4. Sebebi neydi ki?

4. Sebebi neydi ki?

5. "Yıllar önce kör kütük sarhoşken kendim yapmıştım..."

5. "Yıllar önce kör kütük sarhoşken kendim yapmıştım..."
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6. E yok artık ama!

6. E yok artık ama!

7. Elinize sağlık.

7. Elinize sağlık.

8. Tanışma uygulamasına koymamanız gereken fotoğraflar...

8. Tanışma uygulamasına koymamanız gereken fotoğraflar...

9. "Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?"

9. "Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?"

10. 👇

10. 👇
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11. "Marilyn Monroe'ya benzeyen bir şey..."

11. "Marilyn Monroe'ya benzeyen bir şey..."

12. Kafamızda birbirinden farklı soru işaretleri var şu an.

12. Kafamızda birbirinden farklı soru işaretleri var şu an.

13. Tatsız olmuş.

13. Tatsız olmuş.

14. Bizim İstanbul aşkı...

14. Bizim İstanbul aşkı...

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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