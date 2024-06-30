Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme birçoğumuz için adeta bir sanat! Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
3. Gözleri şırıl şırıl kanatacak cinsten olmuş!
4. Sebebi neydi ki?
5. "Yıllar önce kör kütük sarhoşken kendim yapmıştım..."
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6. E yok artık ama!
7. Elinize sağlık.
8. Tanışma uygulamasına koymamanız gereken fotoğraflar...
9. "Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?"
10. 👇
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11. "Marilyn Monroe'ya benzeyen bir şey..."
12. Kafamızda birbirinden farklı soru işaretleri var şu an.
13. Tatsız olmuş.
14. Bizim İstanbul aşkı...
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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