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Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 14:31

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu sanatsal (!) çalışmayla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu sanatsal (!) çalışmayla başlayalım isterseniz...

2. "Arkadaşımın gururla paylaştığı dövmesi."

2. "Arkadaşımın gururla paylaştığı dövmesi."

3. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

3. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

4. "Kız arkadaşım ben uyurken koluma bundan yaptı"

4. "Kız arkadaşım ben uyurken koluma bundan yaptı"

5. Aynısı olmuş.

5. Aynısı olmuş.
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6. Bu gece göreceğim kabus belli oldu.

6. Bu gece göreceğim kabus belli oldu.

7. 👇

7. 👇

8. "Arkadaşımın ilk dövmesi..."

8. "Arkadaşımın ilk dövmesi..."

9. Joker filminin vizyon tarihi yaklaşırken naçizane bir çalışma olmuş.

9. Joker filminin vizyon tarihi yaklaşırken naçizane bir çalışma olmuş.

10. "Sade bir dövme yaptırmak istedim ve sonuç bu"

10. "Sade bir dövme yaptırmak istedim ve sonuç bu"
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11. "Evimize bir usta geldi ve dövmesi bu şekilde"

11. "Evimize bir usta geldi ve dövmesi bu şekilde"

12. "Gözlerimden kan aktığını hissedebiliyorum"

12. "Gözlerimden kan aktığını hissedebiliyorum"

13. Sebebi neydi ki?

13. Sebebi neydi ki?

14. Kafamızda birden fazla soru işareti var şu an.

14. Kafamızda birden fazla soru işareti var şu an.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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