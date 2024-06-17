Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu sanatsal (!) çalışmayla başlayalım isterseniz...
2. "Arkadaşımın gururla paylaştığı dövmesi."
3. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
4. "Kız arkadaşım ben uyurken koluma bundan yaptı"
5. Aynısı olmuş.
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6. Bu gece göreceğim kabus belli oldu.
7. 👇
8. "Arkadaşımın ilk dövmesi..."
9. Joker filminin vizyon tarihi yaklaşırken naçizane bir çalışma olmuş.
10. "Sade bir dövme yaptırmak istedim ve sonuç bu"
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11. "Evimize bir usta geldi ve dövmesi bu şekilde"
12. "Gözlerimden kan aktığını hissedebiliyorum"
13. Sebebi neydi ki?
14. Kafamızda birden fazla soru işareti var şu an.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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