Sürekli Olarak Fiyat Güncellemesi Yapan Esnafların 'Ahlaksız' Olduğunu Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı
Sürekli Olarak Fiyat Güncellemesi Yapan Esnafların 'Ahlaksız' Olduğunu Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde dişçiye ve ekspertize gittiğini, sonrasında kendisine söylenen şeyler karşısında şoka girdiğini anlattı. Birçok kullanıcı ise bu isyana hak verdi.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde dişçiye ve ekspertize gittiğini, sonrasında kendisine söylenen şeyler karşısında şoka girdiğini şu şekilde anlattı👇
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Yükselen enflasyona ayak uydurmak zor! Günlük hatta belki de saatlik olarak değişen fiyatlardan şikayetçi olan bu kullanıcıya da birbirinden farklı yorumlar geldi.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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