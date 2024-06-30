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Sürekli Olarak Fiyat Güncellemesi Yapan Esnafların 'Ahlaksız' Olduğunu Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı

Sürekli Olarak Fiyat Güncellemesi Yapan Esnafların 'Ahlaksız' Olduğunu Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 12:43

Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde dişçiye ve ekspertize gittiğini, sonrasında kendisine söylenen şeyler karşısında şoka girdiğini anlattı. Birçok kullanıcı ise bu isyana hak verdi.

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde dişçiye ve ekspertize gittiğini, sonrasında kendisine söylenen şeyler karşısında şoka girdiğini şu şekilde anlattı👇

Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde dişçiye ve ekspertize gittiğini, sonrasında kendisine söylenen şeyler karşısında şoka girdiğini şu şekilde anlattı👇
twitter.com

Yükselen enflasyona ayak uydurmak zor! Günlük hatta belki de saatlik olarak değişen fiyatlardan şikayetçi olan bu kullanıcıya da birbirinden farklı yorumlar geldi.

Yükselen enflasyona ayak uydurmak zor! Günlük hatta belki de saatlik olarak değişen fiyatlardan şikayetçi olan bu kullanıcıya da birbirinden farklı yorumlar geldi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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