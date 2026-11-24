Mezardan Gelen Sesler Üzerine Kabri Açıldı: Osmanlı Pehlivanı Kara Ahmet'in Hazin Sonu
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Kara Ahmet, Osmanlı'ya resmi anlamda ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran pehlivan oldu.
Rivayete göre cenazenin ardından mezardan inlemeler geldi, ertesi sabah kabir yeniden açıldı.
Kara Ahmet'in mezarı bugün Eyüp'teki Gümüşsuyu Mezarlığı'nda bulunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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