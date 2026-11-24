Bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Deliorman'da doğan Kara Ahmet, 21 yaşında İstanbul'a gelip Hergeleci İbrahim'in yanında çalıştı. Türk pehlivanlarının uzak olduğu greko-romen stile de daha Fransa'ya gitmeden İstanbul'da çalışmaya başlamıştı.

17 Kasım ile 5 Aralık 1899 arasında Casino de Paris'te yapılan şampiyonada bütün rakiplerini yendi. Paris Belediye Meclisi ona bir altın, iki gümüş madalya ve bir halı verdi. Padişah II. Abdülhamid de pehlivanı beşinci dereceden Mecidiye nişanıyla ödüllendirdi.