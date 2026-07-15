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Kırkpınar Değil Sohos: Yunanistan'da Düzenlenen Pachlivanis Yağlı Güreşleri Türkiye'de Viral Oldu

Kırkpınar Değil Sohos: Yunanistan'da Düzenlenen Pachlivanis Yağlı Güreşleri Türkiye'de Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 15:16

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Bildiğiniz üzere Yunanistan ile Türkiye arasında pek çok farklı şey için 'O aslında bizim!' tartışmaları yaşanıyor. Uzun yıllar boyunca aynı toprakları paylaşmamızdan ötürü oluşan bu etkileşimin sonucunda yaşanan bu durum, herhangi bir sonuca da varamıyor. Genel olarak yemekler üzerinden dönen bu tartışma, komşu Yunanistan'dan gelen yeni bir video ile bambaşka bir boyuta taşındı. 

Yunanistan'ın Sohos köyünde gerçekleştirilen 'Pachlivanis' müsabakası sosyal medyada viral oldu. Edirne'de çekildiği düşünülen görüntülerin aslında Yunanistan'dan geldiğini öğrenen Türkler 'Bunu da mı çalmışlar?' yorumunda bulundu.

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Kırkpınar değil Sohos!

Kırkpınar değil Sohos!

Yağlı güreş denince akla hemen Edirne Kırkpınar ve Türk pehlivanları gelse de, bu coğrafyanın ortak tarihi kültürel ögeleri sınırların ötesinde de tıpatıp aynı isimlerle yaşamaya devam ediyor. Yunanistan'ın Sohos bölgesinde her yıl düzenlenen ve 'Pachlivanis' olarak adlandırılan müsabakalar, sadece bir spor organizasyonu değil, bir gelenek. Siyahi deri pantolonlar giyen, vücutlarını yağlayan ve davul ritmine göre ısınma hareketleri yapan sporcular, tıpkı Kırkpınar'da olduğu gibi asırlık bir geleneği birebir yaşatıyor. Bu durum, Balkanlar ve Trakya genelinde kültürel sınırların ne kadar geçirgen olduğunu ve yüzyıllar boyunca iç içe geçmiş yaşam pratiklerinin ortak bir mirasa dönüştüğünü açıkça gözler önüne seriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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