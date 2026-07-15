Kırkpınar Değil Sohos: Yunanistan'da Düzenlenen Pachlivanis Yağlı Güreşleri Türkiye'de Viral Oldu

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Bildiğiniz üzere Yunanistan ile Türkiye arasında pek çok farklı şey için 'O aslında bizim!' tartışmaları yaşanıyor. Uzun yıllar boyunca aynı toprakları paylaşmamızdan ötürü oluşan bu etkileşimin sonucunda yaşanan bu durum, herhangi bir sonuca da varamıyor. Genel olarak yemekler üzerinden dönen bu tartışma, komşu Yunanistan'dan gelen yeni bir video ile bambaşka bir boyuta taşındı.
Yunanistan'ın Sohos köyünde gerçekleştirilen 'Pachlivanis' müsabakası sosyal medyada viral oldu. Edirne'de çekildiği düşünülen görüntülerin aslında Yunanistan'dan geldiğini öğrenen Türkler 'Bunu da mı çalmışlar?' yorumunda bulundu.
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Kırkpınar değil Sohos!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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