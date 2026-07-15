Kırkpınar Değil Sohos: Yunanistan'da Düzenlenen Pachlivanis Yağlı Güreşleri Türkiye'de Viral Oldu

Bildiğiniz üzere Yunanistan ile Türkiye arasında pek çok farklı şey için 'O aslında bizim!' tartışmaları yaşanıyor. Uzun yıllar boyunca aynı toprakları paylaşmamızdan ötürü oluşan bu etkileşimin sonucunda yaşanan bu durum, herhangi bir sonuca da varamıyor. Genel olarak yemekler üzerinden dönen bu tartışma, komşu Yunanistan'dan gelen yeni bir video ile bambaşka bir boyuta taşındı.

Yunanistan'ın Sohos köyünde gerçekleştirilen 'Pachlivanis' müsabakası sosyal medyada viral oldu. Edirne'de çekildiği düşünülen görüntülerin aslında Yunanistan'dan geldiğini öğrenen Türkler 'Bunu da mı çalmışlar?' yorumunda bulundu.