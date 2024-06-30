Sokak Röportajındaki Yatak Odası Sorusuna Verdiği 'Tükürük' Cevabı ile Dünya Çapında Ün Kazanan Kadın

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Yatak odasında erkeği delirtecek ne yapılabilir?' sorusuna 'Tükürürüm' diyip ses çıkaran kadın dünya çapında ünlendi. Bu şöhret ona, ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşmasını ve bazı ürünlerde reklam yüzü olmasını sağladı.

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