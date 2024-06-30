Sokak Röportajındaki Yatak Odası Sorusuna Verdiği 'Tükürük' Cevabı ile Dünya Çapında Ün Kazanan Kadın
Sokak Röportajındaki Yatak Odası Sorusuna Verdiği 'Tükürük' Cevabı ile Dünya Çapında Ün Kazanan Kadın
Kaynak: https://www.vox.com/internet-culture/...
Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Yatak odasında erkeği delirtecek ne yapılabilir?' sorusuna 'Tükürürüm' diyip ses çıkaran kadın dünya çapında ünlendi. Bu şöhret ona, ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşmasını ve bazı ürünlerde reklam yüzü olmasını sağladı.
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce bu kızı herhangi bir yerde görmüş müydünüz? Kendisi, bazı yayıncılar tarafından 'Dünyanın En Ünlü Kızı' olarak biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden mi? Kendisinin bu kadar viral olmasının nedeni aslında sadece tükürük sesi çıkarması. Evet yanlış duymadınız. Çıkardığı 'püh' sesiyle ünlenen kadın, dünya çapında en çok konuşulan kişilerden bir tanesi.
İsterseniz önce, şöhretin basamaklarını çıkmasını sağlayan o videoyu beraber izleyelim: Videoda, 'Yatak odasında bir erkeği delirtecek şey nedir?' sorusuna, 'Şeyine tükürürüm' diyerek tükürme sesini taklit eden kadın, hem tepki çekti hem de kısa zamanda viral oldu.
Hailey Welch isimli kadının, bu taklit sonrası lakabı 'Haak Tüh'e çıktı. Sizler de takdir edersiniz bu durum hayli bir ilginç.
Kadının bu denli viral olması ise dünya çapında bir akım haline geldi. Tişörtlerde, ürünlerde ve internet ortamındaki esprilerde kendisini sıkça duymak mümkün.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada bu kadar ünlü olmasının sebebini bir anlığına 'doğal' ve 'kendi gibi' olmasına bağlayan insanlar ise kendisini çok sempatik buluyor.
Evet, kendisi birçok caps ve 'meme'e konu olmuş!
Hatta kendisi, bir şapka dükkanı sahibiyle anlaşıp,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üzerinde röportajda söylediği cümleden bulunan şapkalar tasarlatıyor. Bunlar da kendisine alıcı buluyor ve gittikçe de viral oluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
ne şanslı erkekler var
populist şeyler midemi bulandırıyor
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.