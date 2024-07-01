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Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Şakayla Karışık Söylediği 'Uranüs'e Uzay Gemisi Gönderme' Fikri Olay Oldu

Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Şakayla Karışık Söylediği 'Uranüs'e Uzay Gemisi Gönderme' Fikri Olay Oldu

Uzay Elon Musk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 18:42

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) 'En büyük hayalimiz Uranüs'e uzay gemisi göndermek' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kişi bunun bir kelime şakası olduğunu da düşündü.

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Elon Musk, hem projeleriyle hem de birbirinden ilginç söylemleriyle gündeme gelen girişimcilerden bir tanesi.

Elon Musk, hem projeleriyle hem de birbirinden ilginç söylemleriyle gündeme gelen girişimcilerden bir tanesi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Musk, ilginç bir iddiayla gündeme gelmiş, akabinde de medyanın hedefi olmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Musk, ilginç bir iddiayla gündeme gelmiş, akabinde de medyanın hedefi olmuştu.

O iddiayı burada detaylıca anlatmıştık:

Şimdi ise ünlü girişimci 'En büyük hayalimiz Uranüs'e uzay gemisi göndermek' demesiyle tekrardan gündeme geldi.

Şimdi ise ünlü girişimci 'En büyük hayalimiz Uranüs'e uzay gemisi göndermek' demesiyle tekrardan gündeme geldi.
twitter.com

Peki neden Uranüs? Birçok kullanıcının kafası karıştı, birbirinden farklı yorumlar yaptı. Bazıları bunun 'tatsız' bir kelime şakası olduğunu da düşündü!

Peki neden Uranüs? Birçok kullanıcının kafası karıştı, birbirinden farklı yorumlar yaptı. Bazıları bunun 'tatsız' bir kelime şakası olduğunu da düşündü!

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com
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"53 yaşındasın sen"

"53 yaşındasın sen"
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