Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Şakayla Karışık Söylediği 'Uranüs'e Uzay Gemisi Gönderme' Fikri Olay Oldu

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) 'En büyük hayalimiz Uranüs'e uzay gemisi göndermek' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kişi bunun bir kelime şakası olduğunu da düşündü.

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