Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Şakayla Karışık Söylediği 'Uranüs'e Uzay Gemisi Gönderme' Fikri Olay Oldu
Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Şakayla Karışık Söylediği 'Uranüs'e Uzay Gemisi Gönderme' Fikri Olay Oldu
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Elon Musk, hem projeleriyle hem de birbirinden ilginç söylemleriyle gündeme gelen girişimcilerden bir tanesi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Musk, ilginç bir iddiayla gündeme gelmiş, akabinde de medyanın hedefi olmuştu.
Şimdi ise ünlü girişimci 'En büyük hayalimiz Uranüs'e uzay gemisi göndermek' demesiyle tekrardan gündeme geldi.
Peki neden Uranüs? Birçok kullanıcının kafası karıştı, birbirinden farklı yorumlar yaptı. Bazıları bunun 'tatsız' bir kelime şakası olduğunu da düşündü!
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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"53 yaşındasın sen"
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