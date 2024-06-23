Elon Musk'ın 12'nci Çocuğu Dünyaya Geldi: İlişki Teklifini Reddedene Zam Yok!

Geçtiğimiz aylarda ise SpaceX'te çalışan dördü erkek sekiz mühendis, işyerinde kadınlara yönelik tacizle ilgili endişelerini dile getirmiş, bu olaydan sonra ise işten çıkarıldıklarını iddia ederek Musk aleyhine dava açmışlardı.

Elon Musk'ın bütün bu iddialara yönelik bir açıklaması ise henüz bulunmuyor.