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Elon Musk'ın 12'nci Çocuğu Dünyaya Geldi: İlişki Teklifini Reddedene Zam Yok!

Elon Musk'ın 12'nci Çocuğu Dünyaya Geldi: İlişki Teklifini Reddedene Zam Yok!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 10:15

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, X'in (Twitter) sahibi dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın bir çocuğunun daha olduğu ortaya çıktı. Musk'ın ikiz bebeklerinin annesinin dünyaya getirdiği bebek, Elon Musk'ın 12. çocuğu oldu. 

Ayrıca Elon Musk'ın ilişki teklifini reddeden bir çalışanın maaşına zam yapılmadığı iddia edildi.

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Bütün dünyada tanınan milyarder Elon Musk, magazin gündeminden de eksik olmuyor.

Bütün dünyada tanınan milyarder Elon Musk, magazin gündeminden de eksik olmuyor.

Her ne kadar kendisini imza attığı başarılarla ansak da Twitter'ı (X) satın almasının ardından yaptığı değişiklikler kendisine olan bakış açımızı bir hayli değiştirdi. Tabii bir de Elon Musk'un magazin manşetlerinden düşmeyen bir hayatı var.

Son olarak Elon Musk'ın Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis'ten bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

Son olarak Elon Musk'ın Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis'ten bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

Zilis, daha önce de Musk'ın ikiz çocuklarını dünyaya getirmişti. İkiz bebeklerin tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği açıklanmıştı. Çiftin üçüncü çocuklarının ise bu yılın başlarında doğduğu iddia edildi.

Elon Musk'ın dünyaya gelen son çocuğuyla birlikte çocuk sayısı ise 12'ye yükseldi.

Elon Musk'ın dünyaya gelen son çocuğuyla birlikte çocuk sayısı ise 12'ye yükseldi.

Bloomberg'in aktardığı bilgiye göre, Elon Musk'ın bilinen çocukları, ilk eşi yazar Justine Wilson'dan 5, şirket yöneticisi Zillis'den 3, Kanadalı şarkıcı Grimes'den de 3 tane.

"Uygarlığın karşı karşıya kaldığı en büyük problem nüfus azlığı" diyen Elon Musk, daha önce bu konuyla ilgili esprili bir dille "nüfus azlığı krizine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Uygarlığın karşı karşıya kaldığı en büyük problem nüfus azlığı" diyen Elon Musk, daha önce bu konuyla ilgili esprili bir dille "nüfus azlığı krizine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Elon Musk'ın SpaceX'te çalışan kadınlara sık sık cinsel taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia ediliyor. Musk'ın kadın çalışanlara ilişki teklifinde bulunduğu ve çocuklarını dünyaya getirmesini istediği belirtiliyor.

SpaceX'te çalışan bir kadın ise Elon Musk'ın ilişki teklifini reddetmesinin ardından maaşına zam yapılmadığını iddia ediyor.

SpaceX'te çalışan bir kadın ise Elon Musk'ın ilişki teklifini reddetmesinin ardından maaşına zam yapılmadığını iddia ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ise SpaceX'te çalışan dördü erkek sekiz mühendis, işyerinde kadınlara yönelik tacizle ilgili endişelerini dile getirmiş, bu olaydan sonra ise işten çıkarıldıklarını iddia ederek Musk aleyhine dava açmışlardı.

Elon Musk'ın bütün bu iddialara yönelik bir açıklaması ise henüz bulunmuyor.

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