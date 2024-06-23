Elon Musk'ın 12'nci Çocuğu Dünyaya Geldi: İlişki Teklifini Reddedene Zam Yok!
Elon Musk'ın 12'nci Çocuğu Dünyaya Geldi: İlişki Teklifini Reddedene Zam Yok!
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, X'in (Twitter) sahibi dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın bir çocuğunun daha olduğu ortaya çıktı. Musk'ın ikiz bebeklerinin annesinin dünyaya getirdiği bebek, Elon Musk'ın 12. çocuğu oldu.
Ayrıca Elon Musk'ın ilişki teklifini reddeden bir çalışanın maaşına zam yapılmadığı iddia edildi.
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Bütün dünyada tanınan milyarder Elon Musk, magazin gündeminden de eksik olmuyor.
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Son olarak Elon Musk'ın Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis'ten bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.
Elon Musk'ın dünyaya gelen son çocuğuyla birlikte çocuk sayısı ise 12'ye yükseldi.
"Uygarlığın karşı karşıya kaldığı en büyük problem nüfus azlığı" diyen Elon Musk, daha önce bu konuyla ilgili esprili bir dille "nüfus azlığı krizine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SpaceX'te çalışan bir kadın ise Elon Musk'ın ilişki teklifini reddetmesinin ardından maaşına zam yapılmadığını iddia ediyor.
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