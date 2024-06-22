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Sahneden Düşmüştü! Gandalf'ın Kafa Üstü Uçtuğu Kadın Yaşadığı Korku Dolu Anları Anlattı

Sahneden Düşmüştü! Gandalf'ın Kafa Üstü Uçtuğu Kadın Yaşadığı Korku Dolu Anları Anlattı

Tiyatro film Londra
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 20:11

Yüzüklerin Efendisi serisinin Gandalf'ı ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta sahneden düşüp hafif yaralanmıştı. Medyaya yansıyan haberlere göre düşününü hafifleten biz izleyiciymiş. BBC'ye konuşan kadın o anları anlattı. Gelin olayın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
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Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ı canlandıran Sir Ian McKellen, geçtiğimiz hafta tiyatro oyunu sırasında sahneden düşmüş ve hafif yaralanmıştı. Londra'daki tiyatro salonunda ünlü oyuncuyu izleyenler bu düşüşü oyunun bir parçası zannetmişti.

Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ı canlandıran Sir Ian McKellen, geçtiğimiz hafta tiyatro oyunu sırasında sahneden düşmüş ve hafif yaralanmıştı. Londra'daki tiyatro salonunda ünlü oyuncuyu izleyenler bu düşüşü oyunun bir parçası zannetmişti.

Zira 85 yaşındaki ünlü oyuncu Sir Ian McKellen, düştüğü an bir dövüş sahnesini canlandırıyordu.

Zira 85 yaşındaki ünlü oyuncu Sir Ian McKellen, düştüğü an bir dövüş sahnesini canlandırıyordu.

Oyuncunun düşüşünün ayrıntılarını bu içeriğimizden okuyabilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi oyuncusunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu haberleri basına yansımıştı. Ancak ünlü oyuncu iyi olsa da durumu iyi olmayan ve yaşadıklarından dolayı şoka giren bir başka kişi var.

Yüzüklerin Efendisi oyuncusunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu haberleri basına yansımıştı. Ancak ünlü oyuncu iyi olsa da durumu iyi olmayan ve yaşadıklarından dolayı şoka giren bir başka kişi var.

Independent'ın aktardığına göre Ian McKellen sahneden düştüğü sırada izleyiciler arasındaki bir kadının üzerine düşmüş ve tabii bu durum onun düşüşünü yumuşatmış. Ancak 30 yaşındaki kadın yaralanmış.

Independent'ın aktardığına göre Ian McKellen sahneden düştüğü sırada izleyiciler arasındaki bir kadının üzerine düşmüş ve tabii bu durum onun düşüşünü yumuşatmış. Ancak 30 yaşındaki kadın yaralanmış.

BBC'ye konuşan genç kadın o geceyi hastanede geçirmiş. Johanna adındaki kadın yaptığı açıklamada,

BBC'ye konuşan genç kadın o geceyi hastanede geçirmiş. Johanna adındaki kadın yaptığı açıklamada,

'Ian McKellen üzerime düştüğünde büyük bir şok yaşadım. Kendisi üzerime sert bir şekilde kafa üstü uçtu. Tiyatro görevlileri aktörün yardımına koştu ama maalesef benimle ilgilinmediler. İzleyiciler arasında doktor vardı, o benimle ilgilendi. Açıkçası Gri Gandalf tarafından ezilmeyi hiç beklemiyordum' dedi.

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Sör Ian McKellen, düşüşünün ardından 3 gün hastanede kalmış ve evde dinlenip egzersiz yapmaya geçmiş. Johanna'ya gelince... Bu devirde kimsenin üstüne Gandalf uçmaz. Sana ömür boyu anlatacağın bir hikaye kaldı, sen de iyiysen sorun yok. Daha ne olsun deyip geçmiş olsun diyelim.

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