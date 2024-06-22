Sahneden Düşmüştü! Gandalf'ın Kafa Üstü Uçtuğu Kadın Yaşadığı Korku Dolu Anları Anlattı

'Ian McKellen üzerime düştüğünde büyük bir şok yaşadım. Kendisi üzerime sert bir şekilde kafa üstü uçtu. Tiyatro görevlileri aktörün yardımına koştu ama maalesef benimle ilgilinmediler. İzleyiciler arasında doktor vardı, o benimle ilgilendi. Açıkçası Gri Gandalf tarafından ezilmeyi hiç beklemiyordum' dedi.