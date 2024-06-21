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Korku Filmi MaXXXine'in Yönetmeni Yaptığı Sürprizle Hayranlara Çığlık Attırdı

Korku Filmi MaXXXine'in Yönetmeni Yaptığı Sürprizle Hayranlara Çığlık Attırdı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 12:18

X' ve 'Pearl' filmlerinin yönetmeni Ti West, korku serisinin devamı 'MaXXXine' ile ekranlara gelmeye hazırlanırken bir film gösteriminde hayranlara bir sürpriz yaptı. Detaylar içerikte!

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Slasher korku filmleri sinema dünyasında son zamanlarda çok popüler. Bunlardan en dikkat çekeni de Yönetmen Ti West'in 2022 yılında peş peşe vizyona giren 'X' ve 'Pearl' filmleri.

Slasher korku filmleri sinema dünyasında son zamanlarda çok popüler. Bunlardan en dikkat çekeni de Yönetmen Ti West'in 2022 yılında peş peşe vizyona giren 'X' ve 'Pearl' filmleri.

A24 yapımı iki film de vizyona girdiğinden itibaren korku severlerin gözdesi olmuştu. Film eleştirmenleri tarafından korku türüne yeni bir soluk getirdiği için övgüler almıştı.

A24 yapımı iki film de vizyona girdiğinden itibaren korku severlerin gözdesi olmuştu. Film eleştirmenleri tarafından korku türüne yeni bir soluk getirdiği için övgüler almıştı.

Mia Goth ve Jenna Ortega'nın başrolde olduğu 'X' filmi, 1979 yılında geçiyordu ve bir grup genç film yapımcısının Teksas'ta çekime gittikleri evde yaşlı ev sahibinin şiddetinden kurtulma çabalarını konu almıştı.

Mia Goth ve Jenna Ortega'nın başrolde olduğu 'X' filmi, 1979 yılında geçiyordu ve bir grup genç film yapımcısının Teksas'ta çekime gittikleri evde yaşlı ev sahibinin şiddetinden kurtulma çabalarını konu almıştı.

1918'de geçen 'Pearl' filmi ise genç bir kadının ailesinin çiftliğindeki angarya işlerden, sevgisizlikten ve yalnızlıktan kurtulmak için ünlü olmak için uğraşmasını konu almıştı.

1918'de geçen 'Pearl' filmi ise genç bir kadının ailesinin çiftliğindeki angarya işlerden, sevgisizlikten ve yalnızlıktan kurtulmak için ünlü olmak için uğraşmasını konu almıştı.

Yönetmen Ti West şimdilerde A24 yapımı 'MaXXXine' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü yönetmen film gösteriminde hayranları çok şaşırtacak bir sürpriz yaptı.

Yönetmen Ti West şimdilerde A24 yapımı 'MaXXXine' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü yönetmen film gösteriminde hayranları çok şaşırtacak bir sürpriz yaptı.
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Independent'ın aktardığı habere göre korku serisinin hayranları ilk iki filmi izleyecekleri için oraya toplandıklarını düşünürken yönetmen Ti West, Mia Goth tişörtlü hayranlara 'MaXXXine' filmini göstermeye vaat etti. Salondaki hayranlar bu vaat karşısında çılgına döndü.

'MaXXXine' filmi 12 Temmuz'da Türkiye'de vizyona giriyor. Filmde Mia Goth'un yanı sıra Elizabeth Debicki de rol alıyor. 1980'lerde geçen 'MaXXXine'de bu sefer Maxine'nin ünlü bir oyuncu olmak için Los Angeles'a taşınmasını izleyeceğiz. Bakalım bu slasher filmde korku severleri neler bekliyor?

'MaXXXine' filmi 12 Temmuz'da Türkiye'de vizyona giriyor. Filmde Mia Goth'un yanı sıra Elizabeth Debicki de rol alıyor. 1980'lerde geçen 'MaXXXine'de bu sefer Maxine'nin ünlü bir oyuncu olmak için Los Angeles'a taşınmasını izleyeceğiz. Bakalım bu slasher filmde korku severleri neler bekliyor?

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ozzymandias27

Mia Goth😘😘

Citizen Cane

Aman sanırsın Exorcist, The Conjuring falan bu filmelrin neresi korku? X filminde azgın bir bunağın hikayesi vardı ikincisini izlemedim bile kesin sapıkça şe... Devamını Gör