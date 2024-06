100 Yıl Gerisi! Game of Thrones'un Yan Dizisinden Hayranları Heyecanlandıran Bir Detay Geldi

Tüm zamanların en efsane dizisi 'Game of Thrones' evreninden spinoff haberleri şu sıralar sıkça gündemde. 'House of the Dragon' ikinci sezonuyla ekranlarda yer alırken bir diğer spinoff 'A Knight of the Seven Kingdoms'ın çekimlerinin başladığı haberi verildi. Ayrıntılar içerikte!