100 Yıl Gerisi! Game of Thrones'un Yan Dizisinden Hayranları Heyecanlandıran Bir Detay Geldi
100 Yıl Gerisi! Game of Thrones'un Yan Dizisinden Hayranları Heyecanlandıran Bir Detay Geldi
Tüm zamanların en efsane dizisi 'Game of Thrones' evreninden spinoff haberleri şu sıralar sıkça gündemde. 'House of the Dragon' ikinci sezonuyla ekranlarda yer alırken bir diğer spinoff 'A Knight of the Seven Kingdoms'ın çekimlerinin başladığı haberi verildi. Ayrıntılar içerikte!
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'Game of Thrones' hayranlarını sevindirecek haberler bu aralar art arda geliyor. Dizinin spinoffu 'House of the Dragon' ikinci sezonuyla ekranlara dönerken başka bir diziden yeni haberler geldi.
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HBO efsanesinin 6 bölümlük spinoff dizisi 'A Knight of the Seven Kingdoms'ın çekimleri İrlanda'nın Belfast şehrinde başladı.
Game of Thrones'un Instagram hesabından diziden ilk görsel paylaşıldı. Fotoğrafta İrlandalı aktör Peter Claffey'nin dizide canlandırdığı Sör Duncan the Tall karakteri gözüktü.
Heyecanla beklenen 'A Knight of the Seven Kingdoms' yan dizisi, şövalye Sör Duncan the Tall ve Dexter Sol Ansell tarafından canlandırılan genç yaveri Egg'in maceralarını ekranlarımıza taşıyacak.
'Game of Thrones' evrenindeki olaylardan 100 yıl öncesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda bu ikiliye Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings ve Sam Spruell eşlik edecek.
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