Utanacak Bir Şey Yok! Seks Hakkında Konuşmaktan Çekinen Çiftler İçin 13 Rahatlatıcı Tüyo

Stresli ya da gergin olduğunuz bir an bu tür konuşmalar için pek uygun olmayabilir. Bunun yerine ikinizin de rahat olduğu bir zamanı seç. Örneğin, yatmadan önce ya da romantik bir akşam yemeği sonrası gibi huzurlu anlarda bu konuları açmak daha etkili olacaktır.