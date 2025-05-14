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Utanacak Bir Şey Yok! Seks Hakkında Konuşmaktan Çekinen Çiftler İçin 13 Rahatlatıcı Tüyo

etiket Utanacak Bir Şey Yok! Seks Hakkında Konuşmaktan Çekinen Çiftler İçin 13 Rahatlatıcı Tüyo

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 23:46

Çiftler arasında iletişim her konuda önemli ama konu seks olunca işler bazen utangaçlıkla tıkanabiliyor, değil mi? Oysa bu konu da ilişkinizin bir parçası! Eğer konuşmaya nereden başlayacağını bilmiyorsan bu tabuyu yıkmanı sağlayacak 13 tüyo verdik. İşte detaylar!

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1. Ufak başlangıçlar yapın.

Büyük konulara dalmadan önce duygular ve genel konular üzerinden konuşarak sohbeti yavaşça ısıtabilirsin. Mesela, “Beni en çok mutlu eden şeylerden biri…” gibi cümlelerle başlayarak rahat bir giriş yapabilirsin. Böylece partnerinin de konuya dahil olması kolaylaşır.

2. "Ben" dilini kullanın.

Partnerini eleştirmek ya da suçlayıcı ifadeler kullanmak konuşmayı hemen çıkmaza sokabilir. Bunun yerine kendi hislerini ve isteklerini paylaşarak “ben” diline odaklan. Örneğin, “Sen neden böyle yapıyorsun?” demek yerine, “Şunu yaparken çok hoşuma gidiyor” demek konuşmayı yumuşatır.

3. Doğru zamanı seçin.

Stresli ya da gergin olduğunuz bir an bu tür konuşmalar için pek uygun olmayabilir. Bunun yerine ikinizin de rahat olduğu bir zamanı seç. Örneğin, yatmadan önce ya da romantik bir akşam yemeği sonrası gibi huzurlu anlarda bu konuları açmak daha etkili olacaktır.

4. Tabuları kırın.

Seks hakkında konuşmanın ayıp ya da yanlış bir şey olmadığını kendine hatırlat. Bu tür konular ilişkinizin doğal bir parçası ve konuşarak hem kendini hem de partnerini daha iyi anlayabilirsin.

5. Ufak notlar bırakın.

Eğer konuşmaya başlamak inanılmaz zor geliyorsa hislerini yazıya dökmeyi dene. Partnerine kısa ama içten bir not bırakmak, ilk adımı atman için harika bir yöntem olabilir.

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6. Küçük adımlar atın.

Konuşmayı bir anda derinleştirmek yerine basit ve gündelik şeylerden başlayarak ilerleyin. Mesela, “Son okuduğum yazıda şu konudan bahsediliyordu, ne düşünüyorsun?” gibi dolaylı bir giriş yapabilirsin. Bu hem seni hem de partnerini rahatlatır.

7. Gülmeyi ihmal etme.

Konuyu çok ciddi bir şekilde ele almak yerine biraz mizah katmayı dene. Gülmek, hem seni hem de partnerini daha rahat bir hale getirir. Belki konuya biraz komik bir anını paylaşıp ortamı yumuşatarak başlatmayı deneyebilirsin.

8. Ortak isteklere odaklanın.

İsteklerini anlatırken bunu ortak bir şekilde dile getirmeye özen göster. “Bunu birlikte deneyebiliriz” ya da “Sence şu nasıl olur?” gibi cümleler, partnerinin de konuşmaya katılmasını sağlar. Bu şekilde iletişim daha dengeli olur.

9. Beden diliyle destekleyin.

Konuşma sırasında beden dilinle de partnerine destek ol. Göz teması kurmak, elini tutmak ya da hafif bir dokunuş, hem daha samimi bir ortam yaratır hem de konuşmanın derinleşmesini kolaylaştırır.

10. Dürüst ve açık olun.

Konuşmayı ertelemek yerine kendini açık bir şekilde ifade etmekten çekinme. Partnerinle dürüstçe paylaşacağın her detay, ilişkinizi güçlendirir. Utanmayı bir kenara bırakıp hislerini net bir şekilde dile getirmek seni daha özgüvenli hissettirebilir.

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11. Partnerinize kulak verin.

Bu konuşma sadece kendi hislerinle ilgili değil partnerinin de isteklerini ve düşüncelerini dinlemek çok önemli. Empati kurmaya çalış ve onun da aynı derecede rahat hissetmesini sağla.

12. Olumlu geri bildirim verin.

Beğendiğin şeyleri dile getirmek partnerini hem cesaretlendirir hem de kendini daha iyi hissetmesini sağlar. “Şunu çok seviyorum” ya da “Böyle yapman beni çok mutlu ediyor” gibi cümlelerle pozitif bir hava yaratabilirsin.

13. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin.

Bazen konuşmak gerçekten zor olabilir ve bu gayet normal. Böyle durumlarda bir ilişki terapistinden ya da uzman bir danışmandan destek almak ikinizin de konuşmaya daha rahat başlamasına yardımcı olabilir.

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