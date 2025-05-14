Utanacak Bir Şey Yok! Seks Hakkında Konuşmaktan Çekinen Çiftler İçin 13 Rahatlatıcı Tüyo
Çiftler arasında iletişim her konuda önemli ama konu seks olunca işler bazen utangaçlıkla tıkanabiliyor, değil mi? Oysa bu konu da ilişkinizin bir parçası! Eğer konuşmaya nereden başlayacağını bilmiyorsan bu tabuyu yıkmanı sağlayacak 13 tüyo verdik. İşte detaylar!
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1. Ufak başlangıçlar yapın.
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2. "Ben" dilini kullanın.
3. Doğru zamanı seçin.
4. Tabuları kırın.
5. Ufak notlar bırakın.
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6. Küçük adımlar atın.
7. Gülmeyi ihmal etme.
8. Ortak isteklere odaklanın.
9. Beden diliyle destekleyin.
10. Dürüst ve açık olun.
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11. Partnerinize kulak verin.
12. Olumlu geri bildirim verin.
13. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin.
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