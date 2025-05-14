“Bizim Hayatımız Kuyruklarda Geçti” Diyen Hakan Ural Sosyal Medyanın Diline Düştü
Şarkıcı Selçuk Ural’ın oğlu Hakan Ural’ın Ekol TV’de yaptığı “Bizim hayatımız kuyruklarda geçti. Biz böyle büyüdük, böyle yaşadık” sözleri sosyal medyanın diline düştü. Hakan Ural’ın gençlik fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar “Tüp kuyruğunda bekleyip aynı zamanda Bodrum'da lüks otellerde kalan ilk insan” yorumları yaptılar.
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Hakan Ural hayatının kuyruklar da geçtiğini, Bodrum’a 4 mola ile 17-18 saatte giderek büyük çileler çektiğini anlattı!
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Hakan Ural’ın hükümetin icraatlerini överken yaptığı bu açıklamalar sosyal medyanın diline düştü. İşte sosyal medyanın Hakan Ural goygoyları: 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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