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Meydanlarda Kilo Kontrolünün Başlamasıyla Mizahı da Bambaşka Bir Boyuta Ulaştı

Meydanlarda Kilo Kontrolünün Başlamasıyla Mizahı da Bambaşka Bir Boyuta Ulaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 10:58

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşların vücut kitle indeksinin takibinin yapılacağını duyurmuştu. 81 ilde kamusal meydanlarda vatandaşların boy, kilo ölçümlerinin yapılacağı ve fazla kilolu vatandaşların Sağlık Merkezleri'nde yönlendirileceği açıklanmıştı. Bu açıklamalar kısa süre içerisinde hayata geçti ve meydanlarda ilk kontroller başladı!

Tabii mizahşörler de kolları sıvadı.

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Kilo kontrolü uygulaması başladı!

Kilo kontrolü uygulaması başladı!

Sağlık Bakanlığı, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında 81 ilde vatandaşların boy, kilo ve vücüut indekslerinin ölçümü yapılacak. Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlık Merkezleri'ne yönlendirilecek. 

Bakan Memişoğlu'nun duyurduğu uygulama İstanbul Bakırköy'de başladı ve ilk ölçümler gerçekleşti.

Bu haberin ciddi olmadığını düşünenler de ufak çaplı bi' şok yaşadı.

Bu haberin ciddi olmadığını düşünenler de ufak çaplı bi' şok yaşadı.
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Goygoylar ise git gide arttı.

Goygoylar ise git gide arttı.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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