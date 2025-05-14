Meydanlarda Kilo Kontrolünün Başlamasıyla Mizahı da Bambaşka Bir Boyuta Ulaştı
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşların vücut kitle indeksinin takibinin yapılacağını duyurmuştu. 81 ilde kamusal meydanlarda vatandaşların boy, kilo ölçümlerinin yapılacağı ve fazla kilolu vatandaşların Sağlık Merkezleri'nde yönlendirileceği açıklanmıştı. Bu açıklamalar kısa süre içerisinde hayata geçti ve meydanlarda ilk kontroller başladı!
Tabii mizahşörler de kolları sıvadı.
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Kilo kontrolü uygulaması başladı!
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Bu haberin ciddi olmadığını düşünenler de ufak çaplı bi' şok yaşadı.
Goygoylar ise git gide arttı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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